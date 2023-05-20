Обращение из Хиросимы. Зеленский рассказал о «серьезном разговоре» с премьером Индии и пообещал вернуться с большими возможностями 20 мая, 19:08 Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с Нарендрой Моди украинскую формулу мира (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам из Хиросимы рассказал о первой с начала полномасштабного вторжения России встрече с премьером Индии Нарендрой Моди и пообещал вернуться с большими возможностями для защитников Украины.



«Говорил с Премьер-министром Индии Моди. Серьезный разговор. Я проинформировал о прогрессе по нашей формуле мира», — сказал Зеленский во время видеообращения.

Президент отметил, что уже пройдено много этапов и формула мира представлена лидерам и странам из разных частей мира. В частности, 19 мая ее представили участникам Саммита Лиги арабских государств.

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«И сделаем все, чтобы привлечение мира к нашей мирной инициативе было максимальным из возможного. Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, которые очевидно нужны всем свободным нациям», — заявил президент.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с Моди поддержку в разминировании и укрепление украинской медицины.

В конце обращения президент Украины поблагодарил украинских защитников и защитниц.

«Уверен, вернемся из этого визита с еще большими возможностями для вас. … Не бывает такого дня, чтобы Украина не стала сильнее!», — добавил он.

20 мая Зеленский приехал с необъявленным визитом на саммит G-7 в Хиросиме. Он впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.

Также президент Украины встретился с премьером Британии Риши Сунаком, премьером Италии Джорджей Мелони, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский и Моди уже встречались лично раньше — 2 ноября 2021 года на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.

Индия после начала полномасштабной войны не вводила санкции против России и не присоединялась к западным санкциям. Дели также отказывается обвинять Россию в агрессии против Украины.

К тому же страна воспользовалась низкими ценами на сырую российскую нефть и нарастила ее закупки. В этом апреле Индия импортировала рекордный объем российской нефти.

При этом Индия долгое время покупала российскую нефть дороже «ценового потолка», установленного в декабре 2022 года, который должен был бы ограничивать выгоду России от торговли нефтепродуктами.

В марте Bloomberg писал, что власти Индии в конце концов решили не нарушать антироссийские санкции, в частности по ограничению цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, и призвали банки и трейдеров придерживаться этих ограничений.

