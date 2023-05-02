Какой пример из Индии понадобится для перемен в Украине 2 мая, 11:29

Принимая индийский пример, нам нужен свой Легион Государственников

Знаете, в чем успех экономики Индии? Да, именно успех. Эта страна растет быстрее, чем многие другие.

ВВП:

2000 — $461 млрд

2010 -— $1,7 трлн (рост в 3,7 раза)

2020 — $2,7 трлн (рост 1,6 раза)

Видео дня

2027 — $5 трлн (стратегическая цель)

Нам говорят, что нельзя последовать примеру Сингапура, Грузии. Это малые страны. А вот — Индия. Огромная страна с площадью 3 287 000 км (Украина для сравнения 600 тыс. км). Страна с населением 1,4 млрд человек. С долей теневой экономики не менее 20%. И она активно растет.

Как они этим управляют? Ответ меня удивил.

Оказывается, важнейшую роль в управлении страной играют сотрудники спецоргана — Индийская административная служба — Indian Administrative Service (IAS). Это не простые госслужащие. Это как спецназ среди всех госслужащих! Они имеют специальную подготовку и обучение. Только они имеют право занимать руководящие должности в госсекторе и занимать министерские позиции, это не случайные люди, как в некоторых странах. А специально для этого обученные. Сотрудники службы IAS должны иметь широкий спектр навыков и квалификаций, включая:

— Лидерские качества и умение работать в команде.

— Организационные навыки и умение управлять процессами.

— Аналитические и проблемно ориентированные навыки.

— Навыки общения и убеждения.

— Знание правовых норм и нормативных актов.

— Понимание социальных и экономических проблем страны.

— Знание административных процедур и системы правительства.

Численность службы IAS составляет около 5 тысяч человек, занимающихся управлением разных областей правительства. Всего 5 тыс. из 6 млн госслужащих.

— Ежегодно на индийскую административную службу выбирают всего 180 кандидатов из разных категорий.

— Отобранные кандидаты проходят двухлетний период обучения IAS в Национальной академии управления имени Лала Бахадура Шастри (LBSNAA), Уттаракханд.

Они обойдутся Украине в год только в $42 млн

Сотрудники службы IAS проходят широкую подготовку, включающую как академические, так и практические занятия. Программа обучения для сотрудников IAS разработана и ведется Индийской Академией Административных Наук в Муссуре. Карьера в IAS строится на основе системы лестницы.

Сотрудники службы начинают свою карьеру как младшие административные чиновники, затем продвигаются на более высокие должности. Продвижение в карьере производится на основе производительности, опыта и квалификации сотрудника. Одной из основных функций IAS является обеспечение эффективного и честного управления.

Сотрудники службы должны быть независимыми и не подверженными коррупции. В этом контексте служба IAS играет немаловажную роль в борьбе с коррупцией в правительственных структурах. Заработная плата сотрудников службы IAS зависит от занимаемой должности. Вот примеры заработной платы на разных позициях:

— Младший административный чиновник: от 50 тыс. до 70 тыс. индийских рупий в месяц (около 700–1000 долларов США).

— Помощник-комиссар около $1000–$2000).

— Комиссар около $2000–$3500.

— Высшие должности, такие как глава региона или министр могут получать зарплату около $3500–$7000.

Чем интересен этот пример для нас?

В Украине госслужащих без учета военных и Нацгвардии более 0,5 млн человек. Всех заменить невозможно. Принимая индийский пример, нам нужен свой Легион Государственников. Если взять по аналогии с Индией, то «государственный спецназ» составляет всего 0,1%. Для Украины это будет около 500 человек.

500 высокомотивированных, высокопрофессиональных спецназовцев, которые возглавят госорганы и изменят страну. Даже если взять среднюю ЗП в $5 тыс., налогоплательщикам они обойдутся в год только в $42 млн.

Много ли это или мало?

С учетом того, что Украина в год только от коррупции теряет более $30 млрд, эта сумма ни о чем. Вопрос лишь в том, хотим ли мы оставить все как есть и дождаться прекращения государства Украина или… мы готовы менять страну.

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