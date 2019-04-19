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Злые и ненавидящие демократы: Трамп раскритиковал отчет Мюллера

Вчера, 23:30
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Злые и ненавидящие демократы: Трамп раскритиковал отчет Мюллера - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в  отчете спецпрокурора Роберта Мюллера. 

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"То, что написано про меня в сумасшедшем отчете Мюллера, который подписали 18 злых и ненавидящих демократов, полностью сфабриковано", - написал Трамп.

По его словам, некоторые утверждения в отчете - "полная чушь", которая нужна для того, чтобы показать "некоторых людей с выгодной стороны".

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   Роберт Мюллер Дональд Трамп США

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