Злые и ненавидящие демократы: Трамп раскритиковал отчет Мюллера Вчера, 23:30 446 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"То, что написано про меня в сумасшедшем отчете Мюллера, который подписали 18 злых и ненавидящих демократов, полностью сфабриковано", - написал Трамп.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called “notes,” when the notes never existed until needed. Because I never.... 19 апреля 2019 г.

...agreed to testify, it was not necessary for me to respond to statements made in the “Report” about me, some of which are total bullshit & only given to make the other person look good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax that never should have happened, a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 апреля 2019 г.

По его словам, некоторые утверждения в отчете - "полная чушь", которая нужна для того, чтобы показать "некоторых людей с выгодной стороны".

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.