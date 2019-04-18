Генпрокурор США: Доказательств сговора Трампа с Россией нет Сегодня, 17:11 995 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Уильям Барр REUTERS/Jonathan Ernst

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Об этом он заявил в четверг, 18 апреля, во время обнародования в Конгрессе отредактированного доклада по российскому делу, передает CNN.

По его словам, команда Мюллера за почти два года расследования "изучила ряд связей и контактов между представителями кампании Трампа и лицами, связанными с российским правительством", но не нашла никаких доказательств сговора.

"Изучив эти контакты, специальный прокурор не обнаружил никакого сговора с целью нарушения закона США между лицами, связанными с Россией, и лицами, связанными с кампанией Трампа", - сказал Барр.

В то же время Мюллер доказал, что российское правительство финансировало кампанию по незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года, включая попытки получить несанкционированный доступ к документам и электронным письмам Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон.