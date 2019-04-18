Генпрокурор США: Доказательств сговора Трампа с Россией нет
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил,
что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным
штабом Дональда Трампа и россиянами.
Об этом он заявил в четверг, 18 апреля, во
время обнародования в Конгрессе отредактированного доклада по российскому делу,
передает CNN.
По его словам, команда Мюллера за почти два года
расследования "изучила ряд связей и контактов между представителями кампании
Трампа и лицами, связанными с российским правительством", но не нашла
никаких доказательств сговора.
"Изучив эти контакты, специальный прокурор
не обнаружил никакого сговора с целью нарушения закона США между лицами,
связанными с Россией, и лицами, связанными с кампанией Трампа", - сказал
Барр.
В то же
время Мюллер доказал, что российское правительство финансировало кампанию по
незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года, включая попытки получить
несанкционированный доступ к документам и электронным письмам Демократической
партии и кампании Хиллари Клинтон.