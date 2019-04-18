В США опубликовали отредактированный доклад Мюллера по российскому делу Сегодня, 19:40 163 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Lucas Jackson Дональд Трамп REUTERS/Lucas Jackson

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Как сообщает AP, первая часть, посвященная контактам избирательного штаба Дональда Трампа с россиянами, больше всего подверглась цензуре. Несколько страниц почти полностью заретушированы.

Второй раздел доклада, где речь идет о возможных препятствиях правосудию со стороны президента США, лишь слегка заретуширован.

Генеральный прокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Доклад специального прокурора Роберта Мюллера состоит из двух томов на 448 страницах, включая приложения.

В первом разделе доклада подробно описывается вмешательство России в выборы 2016 года, а во втором - вопрос о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп правосудию.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.