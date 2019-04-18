#
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Сергей Фурса
Грядет эра жадности. Что происходит с ПриватБанком?
Дмитрий Кулеба
Маскульт завтрашнего дня
Дмитрий Боярчук
Экономика и Зеленский. Что изменится?
Спецтема: Выборы президента Украины

В США опубликовали отредактированный доклад Мюллера по российскому делу

Сегодня, 19:40
163
Цей матеріал також доступний українською
В США опубликовали отредактированный доклад Мюллера по российскому делу - фото

REUTERS/Lucas Jackson

Дональд Трамп

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Как сообщает AP, первая часть, посвященная контактам избирательного штаба Дональда Трампа с россиянами, больше всего подверглась цензуре. Несколько страниц почти полностью заретушированы.

Второй раздел доклада, где речь идет о возможных препятствиях правосудию со стороны президента США, лишь слегка заретуширован.

Генеральный прокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Доклад специального прокурора Роберта Мюллера состоит из двух томов на 448 страницах, включая приложения.

В первом разделе доклада подробно описывается вмешательство России в выборы 2016 года, а во втором - вопрос о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп правосудию.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   Роберт Мюллер Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 02:08

img
Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Зеленского на выборах
Политика

Вчера, 23:15

img
Схемы отследили, кто посещал израильский офис Коломойского после первого тура выборов
Страны

Вчера, 22:14

img
На Мадейре разбился автобус с туристами: 28 погибших

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 00:30

img
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов - видео
Финансы

Сегодня, 18:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Политика

Сегодня, 20:00

img
Решил спокойно отсидеться. Главное из интервью с Игорем Коломойским

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться