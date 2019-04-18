В США опубликовали отредактированный доклад Мюллера по российскому делу
Министерство юстиции США опубликовало
отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера
о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Как сообщает AP, первая часть, посвященная контактам
избирательного штаба Дональда Трампа с россиянами, больше всего подверглась
цензуре. Несколько страниц почти полностью заретушированы.
Второй раздел доклада, где речь идет о возможных препятствиях правосудию со стороны президента США, лишь слегка заретуширован.
Генеральный прокурор США Уильям Барр пояснил,
что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также
части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или
репутации людей, не причастных к обвинениям.
Доклад специального прокурора Роберта Мюллера состоит
из двух томов на 448 страницах, включая приложения.
В первом разделе доклада подробно описывается
вмешательство России в выборы 2016 года, а во втором - вопрос о том,
препятствовал ли президент Дональд Трамп правосудию.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не
нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа
и россиянами.
Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и
возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес
"прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к
выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.