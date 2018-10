Жена чиновника из Азербайджана потратила в Хэрродсе 16 млн фунтов. От нее потребовали объяснений

За 10 лет с 2006 по 2016 год жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, приговоренного к 15 годам тюремного заключения за растрату, Замира Хаджиева потратила в самом известном лондонском универмаге Хэрродс (Harrods) 16 млн фунтов (более $21 млн). Она также потратила 22 млн фунтов (более $29 млн) на недвижимость. Теперь британские власти требуют от нее доказать законность происхождения этих денег под угрозой конфискации имущества.

НВ рассказывает о первой попытке бороться с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании с помощью нового закона.

Independent пишет, что Джахангир Хаджиев (в другой транслитерации кириллицей Гаджиев - ред.) возглавлял государственный Международный банк Азербайджана с 2001 по 2015 год. В марте 2015 года он ушел в отставку. Хаджиева несколько раз вызвали на допрос в рамках расследования выдачи банком кредитов, которые не были возвращены, а 5 декабря 2015 года его арестовали на четыре месяца, сообщало Радио Азаттык.

Джахангир Хаджиев отбывает 15-летнее заключение в Азербайджане

В отношении Замиры Хаджиевой тоже избрали меру пресечения в виде ареста, но она находилась за границей, и ее объявили в розыск, писал Кавказский узел.

23 июня 2016 года в отношении Хаджиева и еще семи лиц были выдвинуты обвинения. По данным азербайджанского следствия, по его поручению были открыты счета на него, членов его семьи и еще ряд лиц, на которые перечислялись крупные суммы денег. Кроме того, оформлялись кредиты физическим лицам без разрешения Наблюдательного совета. В итоге суммарный ущерб для Международного банка Азербайджана составил около $138 млн.

14 октября 2016 года Хаджиева приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в $39 миллионов. СМИ писали, что он так и не признал себя виновным. Его адвокаты утверждают, что Хаджиева преследует коррумпированное правительство.

Mail Online пишет, что в течение 10 лет 55-летняя Замира Хаджиева рассчитывалась в Хэрродс с помощью 35 кредитных карт, выпущенных банком ее мужа. Среди предметов роскоши, которые она приобрела в этом универмаге, ювелирные изделия Cartier стоимостью 48 600 фунтов (более $64 тысяч), три ювелирных изделия Boucheron стоимостью 40 тысяч фунтов (почти $53 тысячи), 42 тысячи фунтов ($55,4 тысячи) и 39 тысяч фунтов ($51,5 тысячи). Она потратила еще 20 тысяч фунтов (около $26,4 тысячи) на предметы роскоши для мужчин.

В суде также доказали, что в другой раз она потратила на элитный алкоголь 1800 фунтов за один день, пишет The Sun.

Гольфклуб Mill Ride / Фото: Mill Ride golf club

Кроме того, через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, конечным бенефициаром которой является Хаджиева, семь лет назад был приобретен дом в Лондоне неподалеку от Хэрродс стоимостью 11,5 млн фунтов (почти $15,2 млн). Кроме того, у Хаджиевых есть два выделенных отсека на частной автостоянке Хэрродс. А в 2013 году еще одна компания, принадлежащая Замире Хаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота стоимостью 10 млн фунтов (около $13,2 млн).

Британские власти также узнали, что Хаджиева купила самолет Gulfstream G550 стоимостью $42 млн.

Информацию о собственности Хаджиевой обнародовало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Оно подало в суд и добилось ордера, который обязывает Хаджиеву доказать законность денег, на которые было приобретено ее имущество. Если она не сможет этого сделать, ее имущество конфискуют и продадут. Деньги сначала станут собственностью Великобритании, вопрос о том, следует ли их передать Азербайджану пока остается открытым.

Дом Хаджиевой в Лондоне

The National Crime Agency claims Mrs Hajiyeva had used funds raised fraudulently to fund property purchases in the UK. Should U.K. repatriate 15 million to Azerbaijan?



TIME&TIME AGAIN BRITAIN ???????? HAS A ROTTEN POLICY OF OPENING BANK ACCOUNT FOR DUBIOUS FOREIGN NATIONALS! pic.twitter.com/T7eLD0sZCd