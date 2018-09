Президент голодающей Венесуэлы пообедал в роскошном ресторане. Кто еще из мировых лидеров уличен в непомерных тратах

В Венесуэле, страдающей от тяжелого экономического кризиса, разгорелся скандал вокруг ее президента Николаса Мадуро. Он позволил себе обед в дорогом претенциозном ресторане за границей, в то время как из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.

НВ рассказывает, почему поступок Мадуро так возмутил венесуэльцев, и кто еще из мировых лидеров недавно спровоцировал вопросы к себе из-за трат и подарков не по карману.

В середине сентября Мадуро отправился с визитом в Китай, где пытался договориться об инвестициях для венесуэльской экономики – ее падение продолжается уже несколько лет. На обратной дороге из КНР в Венесуэлу Мадуро сделал остановку в Стамбуле, где вместе с женой пообедал в ресторане Gokce's Nusr-Et знаменитого турецкого шеф-повара Нусрет Гекче.

Гекче известен своим умением готовить мясо и экстравагантными ритуалами в процессе приготовления блюд (так, за особый способ посыпания мяса солью кулинар удостоился прозвища Соляной Бей). Он владеет несколькими заведениями не только в турецкой столице, но и в США, а также на Ближнем Востоке, сообщает ВВС. Цены в его стейк-хаусах – одни из самых высоких в Стамбуле и достигают нескольких сотен долларов за блюдо.

Гекче лично обслуживал Мадуро и его супругу Силию Флорес, подавая им мясо, а после выложил видеозапись визита венесуэльского президента в своем Instagram. Впоследствии шеф-повар удалил эти записи, однако их успели перепубликовать другие пользователи.

Видеозапись скандальной трапезы Николаса Мадуро в Турции:

Today I decided to stop following @nusr_ett You decided to erase this video but what you did remains. Shame on you! You cheered and served a tyrant responsable for the hunger, malnutrition and death of thousands of Venezuelans!

By the way, he is not a president. He is a dictator! pic.twitter.com/pddjPSEztO