Президент голодающей Венесуэлы пообедал в роскошном ресторане. Кто еще из мировых лидеров уличен в непомерных тратах

В Венесуэле, страдающей от тяжелого экономического кризиса, разгорелся скандал вокруг ее президента Николаса Мадуро. Он позволил себе обед в дорогом претенциозном ресторане за границей, в то время как из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.

НВ рассказывает, почему поступок Мадуро так возмутил венесуэльцев, и кто еще из мировых лидеров недавно спровоцировал вопросы к себе из-за трат и подарков не по карману.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

В середине сентября Мадуро отправился с визитом в Китай, где пытался договориться об инвестициях для венесуэльской экономики – ее падение продолжается уже несколько лет. На обратной дороге из КНР в Венесуэлу Мадуро сделал остановку в Стамбуле, где вместе с женой пообедал в ресторане Gokce's Nusr-Et знаменитого турецкого шеф-повара Нусрет Гекче.

Гекче известен своим умением готовить мясо и экстравагантными ритуалами в процессе приготовления блюд (так, за особый способ посыпания мяса солью кулинар удостоился прозвища Соляной Бей). Он владеет несколькими заведениями не только в турецкой столице, но и в США, а также на Ближнем Востоке, сообщает ВВС. Цены в его стейк-хаусах – одни из самых высоких в Стамбуле и достигают нескольких сотен долларов за блюдо.

Гекче лично обслуживал Мадуро и его супругу Силию Флорес, подавая им мясо, а после выложил видеозапись визита венесуэльского президента в своем Instagram. Впоследствии шеф-повар удалил эти записи, однако их успели перепубликовать другие пользователи.

Видеозапись скандальной трапезы Николаса Мадуро в Турции:

Today I decided to stop following @nusr_ett You decided to erase this video but what you did remains. Shame on you! You cheered and served a tyrant responsable for the hunger, malnutrition and death of thousands of Venezuelans!

By the way, he is not a president. He is a dictator! pic.twitter.com/pddjPSEztO — Marcel Imery (@NachoImery) 17 сентября 2018 г.

На этих кадрах Мадуро явно наслаждается обедом, курит сигару из портсигара с личной гравировкой и сопровождает кулинарное представление в исполнение Гекче собственным комментарием: "Такое бывает лишь раз в жизни".

Из-за кризиса и гиперинфляции в Венесуэле возник дефицит продовольствия, а большая часть населения живет менее чем на $1 в день

В Венесуэле это видео мгновенно стало вирусным, вызвав возмущение жителей и оппозиционных политиков. Трапеза президента резко контрастирует с нынешним уровнем жизни в Венесуэле, где из-за кризиса и гиперинфляции возник дефицит продовольствия, а большая часть населения живет менее чем на $1 в день. Согласно исследованию, проведенному группой ведущих университетов Венесуэлы, в 2017 году 9 из 10 домохозяйств жили в бедности, а 60% венесуэльцев потеряли в среднем 11 кг из-за недоедания. С 2014 года из страны бежали около 2,3 млн человек.

"В то время как венесуэльцы страдают и умирают от голода, Николас Мадуро и Силия наслаждаются жизнью в одном из самых дорогих ресторанов мира", - возмутился турецким обедом президента лидер оппозиции Хулио Борхес.

"Поедая мясо и раскуривая сигары... с долларами, которые он отказывается использовать для покупки медикаментов и еды: вот он, "президент рабочих" [так Мадуро нередко называет себя]", - с иронией отметил бывший сторонник правительственных сил, а теперь еще один оппозиционный лидер Никмер Эванс, возглавляющий политсилу Frente Amplio (Широкий фронт).

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Реджеп Эрдоган, президент Турции

Турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, чья страна также переживает экономический спад, недавно пришлось оправдываться за новый президентский самолет, якобы подаренный ему Катаром.

Как сообщает Reuters, на прошлой неделе государственный телеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган получил от катарского эмира, шейха Тамима бин Хамад Аль Тани, лайнер Boeing 747. По данным турецкой газеты Hurriyet, самолет переоборудован для перевозок высшего класса: вместо 400 пассажиров он способен вместить лишь 76.

Первоначально лайнер был выставлен Катаром на продажу, и Турция проявила интерес к покупке. Таким образом, самолет мог быть куплен Эрдоганом на госсредства, а не получен в дар, заявил Сезгин Танрикулу, депутат от Народно-республиканской партии - ведущей оппозиционной силы Турции. Он считает такой шаг недопустимым на фоне экономического кризиса в Турции, где местная лира обвалилась до рекордного уровня, а рост ВВП замедлился.

Эрдоган заявил, что его новый президентский самолет принадлежит "всей Турции" (архивное фото) / Фото EPA

17 сентября скандал прокомментировал сам Эрдоган, сообщает Reuters. Турецкий президент настаивает, что самолет стоимостью около $500 млн Катар передал Стамбулу бескорыстно после того, как получил запрос на покупку самолета. Причем шейх якобы подарил его всей Турции, а не лично Эрдогану.

"Вы будете садиться в самолет Турецкой Республики, а не мой личный", - заявил Эрдоган

"Он сказал: "Я не возьму с Турции денег. Я дарю его Турции", - пояснил Эрдоган. Он также рассказал журналистам, что самолет сейчас перекрашивают и, как только он будет готов, "мы будем на нем летать". "Но вы будете садиться в самолет Турецкой Республики, а не мой личный", - заявил Эрдоган.

Турция оказывает политическую поддержку Катару в его конфликте с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, которые с 2017 года удерживают экономическую блокаду Катара. В свою очередь, в августе 2018 года Катар согласился выделить $15 млрд на инвестиции и экономические проекты в Турции, чтобы поддержать местную экономику.

Майкл Хиггинс, президент Ирландии

20 сентября в Ирландии состоятся слушания, на которых должно быть принято решение о расследовании расходов Администрации президента Майкла Хиггинса.

Вопросы к Хиггинсу появились после того, как нынешним летом появилась информация о его проживании в дорогом отеле в Швейцарии.

Ирландский сенатор Джерард Кроуэлл сообщил, что, по его данным, в ходе своего визита в Женеву в июне 2018 года, где ирландский президент выступил на конференции Международной организации труда, Хиггинс останавливался в одном из самых дорогих отелей города. Речь идет о пятизвездочном женевском отеле Beau-Rivage, где стоимость номеров достигает $3 тыс. за сутки.

Майкла Хиггинса заподозрили в том, что его поездка в Швейцарию обошлась слишком дорого / Фото ЕРА

Ни МИД Ирландии, ни Администрация президента до сих пор не раскрывали детали пресловутой швейцарской поездки президента, однако озвученная сенатором Кроуэллом информация вызвала широкий резонанс в стране.

Обычно в Ирландии не разглашают подробную информацию о расходах канцелярии президента Ирландский парламентарий Шон Флеминг, глава комитета по контролю расходов бюджетных средств, подтвердил, что ему поступило уже несколько обращений с требованием провести проверку инцидента и прояснить факт возможного злоупотреблениями госсредствами со стороны президента. Заседание комитета на эту тему состоится 20 сентября.

Обычно в Ирландии не разглашают подробную информацию о расходах канцелярии президента, в том числе о размещении главы государства в гостиницах, тратах на полеты и поездки за границу, сообщает The Irish Times. Однако все иностранные поездки президента, в том числе размер делегаций и объем расходов, требуют одобрения правительства.

26 октября 2018 года в Ирландии пройдут президентские выборы. Майкл Хиггинс, который управляет страной с 2011 года, будет вновь баллотироваться на этот пост.

Абдулла Ямин, президент Мальдив

За несколько дней до президентских выборов коррупционный скандал разгорелся и в Мальдивской Республике. Как выяснилось, президент этой страны Абдулла Ямин принимал щедрые подарки от миллиардера, который впоследствии получил под застройку два острова в Мальдивском архипелаге. Об этом 17 сентября в своем масштабном исследовании о коррупции на Мальдивах сообщил Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

23 сентября Абдулла Ямин попытается вновь переизбраться на пост президента / Фото ЕРА

По данным авторов расследования, владелец сети роскошных отелей в Сингапуре неоднократно бесплатно принимал в своих гостиницах мальдивского президента. Взамен сингапурский миллиардер смог добиться права на застройку двух мальдивских островов. Один из них, необитаемый, обошелся ему в $5 млн, а другой достался бесплатно.

Этот случай, согласно данным OCCRP, был не единственным, когда президент Абдулла Ямин был прямо вовлечен в многомиллионные схемы, позволявшие девелоперам обходить публичные тендеры. Речь идет о фактическом приобретении ими десятков островов и лагун Мальдивского архипелага.

Через несколько дней, 23 сентября 2018 года, на Мальдивах состоятся президентские выборы. Ямин руководит страной с 2013 года (тогда голосование проводили трижды). С тех пор его неоднократно обвиняли в отступлении от демократических ценностей и преследовании оппозиции. Президент отрицает любую свою причастность к коррупционным схемам, о которых впервые сообщил в 2016 году телеканал Al-Jazeera.

Петр Порошенко, президент Украины

В начале января 2018 года украинский президент Петр Порошенко провел отпуск на Мальдивах. Этот факт Администрация президента подтвердила лишь после расследования проекта Схемы, подсчитавшего ориентировочные расходы на отдых Порошенко.

По информации Схем, Порошенко вылетел из Киева на одном из самых дорогих самолетов бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. В компании подсчитали, что аренда и перелет самолета из Киева в столицу Мальдив Мале стоит от 119 до 154 тыс. евро.

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Всего же, по данным журналистов, отпуск Порошенко (вместе с арендой самолета) в пятизвездочном курортном отеле стоил не менее $500 тыс. (более 14 млн грн).

Источники Схем сообщили, что Петр Порошенко со спутниками (всего восемь взрослых и двое детей) остановился в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, выбрав самую дорогую виллу на отдельном острове под названием Owner's Villa.

Отпуск президента дал толчок обширной дискуссии в украинском обществе о том, может ли глава воюющего государства позволять себе подобный отдых, даже за личные средства.

В феврале 2018 года Порошенко прокомментировал информацию о своем отдыхе во время обширной пресс-конференции Вызовы-2018. Президент отметил, что он пересекал границу по своей фамилии и со своим паспортом, а за самолет и отель платил со своего банковского счета, что будет отражено в декларации.

"24 часа я выполняю функции президента и главнокомандующего и никому не передоверял эти обязанности в начале января [во время отпуска на Мальдивах]", - подчеркнул Порошенко.

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