Земан заявил, что Новичок изготавливался в Чехии

Президент Чехии рассказал о производстве яда в его стране

Президент Чехии Милош Земан заявил о том, что в его стране производился и испытывался газ Новичок, которым в Британии был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Об этом он заявил в интервью iRozhlas.

"Заключение таково, что наша страна производила и испытывала Новичок, пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так", - заявил Земан.

Доклад внутренней разведки показал, что газ производился и испытывался в лаборатории в Брно.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок российского производства.

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Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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