В российском Ставрополе произошел взрыв возле воинской части, пострадала женщина — СМИ

22 октября, 23:02
Поделиться:
В российском Ставрополе произошел взрыв (Фото: ASTRA / Telegram)

В российском Ставрополе произошел взрыв (Фото: ASTRA / Telegram)

Вечером в среду, 22 октября, в российском городе Ставрополь прогремел взрыв возле воинской части 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. По данным российских СМИ, взорвалось неустановленное устройство.

Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Известно, что инцидент произошел вблизи воинской части 247-го десантно-штурмового полка. В частности, взрыв прогремел на улице Серова, на остановке возле этой части.

Реклама

По данным Baza, пострадавшая женщина получила осколочные ранения бедра и голени, ее госпитализировали.

Читайте также:
БПЛА атаковали Ростовскую область РФ: россияне сообщают о взрывах в нескольких районах

Обстоятельства инцидента остаются непонятными, говорится в местных Telegram-каналах. Как пишут СМИ, взрывчатку могли заложить в детскую коляску, которую оставил неизвестный. В то же время Baza пишет, что самодельное взрывное устройство могло быть заложено в мусорный бак.

Район взрыва сейчас перекрыт сотрудниками полиции и военной полиции.

Читайте также:
Россия имеет проблемы с набором контрактников в армию из-за больших потерь на фронте и низких выплат — ГУР

Shot отмечает, что вероятного подрывника, который заложил взрывчатку возле воинской части, задержали. Telegram-канал пишет, что подозреваемый мог подвезти детскую коляску к общественному транспорту, а затем положить взрывчатку в мусорный бак.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Российская агрессия Воинская часть Война России против Украины Взрыв удары по территории РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies