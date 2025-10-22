Вечером в среду, 22 октября, в российском городе Ставрополь прогремел взрыв возле воинской части 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. По данным российских СМИ, взорвалось неустановленное устройство.

Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Известно, что инцидент произошел вблизи воинской части 247-го десантно-штурмового полка. В частности, взрыв прогремел на улице Серова, на остановке возле этой части.

По данным Baza, пострадавшая женщина получила осколочные ранения бедра и голени, ее госпитализировали.

Обстоятельства инцидента остаются непонятными, говорится в местных Telegram-каналах. Как пишут СМИ, взрывчатку могли заложить в детскую коляску, которую оставил неизвестный. В то же время Baza пишет, что самодельное взрывное устройство могло быть заложено в мусорный бак.

Район взрыва сейчас перекрыт сотрудниками полиции и военной полиции.

Shot отмечает, что вероятного подрывника, который заложил взрывчатку возле воинской части, задержали. Telegram-канал пишет, что подозреваемый мог подвезти детскую коляску к общественному транспорту, а затем положить взрывчатку в мусорный бак.