В стране-агрессоре РФ продолжается топливный кризис , вызванный успешной серией ударов по НПЗ — причем сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.

Об этом 22 октября сообщает издание The Moscow Times.

Известно, что теперь на заправках сети Байкальская региональная компания в этих регионах одному клиенту можно приобрести не более 20 литров топлива.

«Ограничения действуют с 21 октября и будут сохраняться до стабилизации поставок. Причиной называют перебои с отгрузкой бензина со стороны крупнейших производителей — Роснефти и Газпрома», — пишет издание.

Кроме того, продажа топлива по лимиту введена в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ и нескольких районах Бурятии.

«В Чите и Забайкальском крае аналогичные меры приняли на заправках сети „Корс“. Кроме того, перебои с топливом зафиксированы и на АЗС „Газпромнефти“ в Красноярске, где выстраиваются очереди за бензином марки А-92», — пишет The Moscow Times.

Также жители Забайкальского края сообщают, что в некоторых городах бензин закончился полностью.

«В Краснокаменске, например, работает только одна заправка, на остальных — нет ни АИ-92, ни АИ-95, ни дизельного топлива. Администрация города объясняет ситуацию перебоями поставок и переходом на продажу по талонам», — пишет издание.

По данным The Moscow Times, дефицит бензина зафиксирован по меньшей мере в 57 регионах России.

По оценкам Международного энергетического агентства, которые приводит агентство Вloomberg, в результате ударов украинских дронов объемы переработки сырья в нефтяной сфере РФ обвалились примерно на 10% — до 5 млн баррелей в день.

На прежнюю мощность российские НПЗ смогут выйти не раньше второй половины 2026 года, подытожили в МЭА.

Ранее, 13 октября, представители Службы внешней разведки Украины опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может до конца 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

СВР отмечает, что топливный кризис, охвативший РФ, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций, сколько отражением глубокой деградации ее энергетической модели.

2 октября в СВР заявили, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.



