Проблемы с набором контрактников в армию РФ наблюдаются прежде всего в беднейших регионах, отметили в ГУР (Фото: Минобороны России / Telegram)

В России возникли проблемы с набором контрактников в оккупационную армию, прежде всего это наблюдается в беднейших регионах, в частности в Республике Саха (Якутия).

Об этом сообщило Главное управление разведки в среду, 22 октября.

Согласно внутренним документам Минобороны страны-агрессора, низкие показатели отбора связаны с недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании.

Реклама

По данным украинской разведки, средний недобор в пунктах отбора Якутии составляет около 40% от установленных Кремлем норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов.

В ГУР добавили, что аналогичная ситуация наблюдается и в других дальневосточных регионах РФ.

29 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу в 2025 году.

Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. За это время в РФ планируют мобилизовать 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что РФ способна снова объявить мобилизацию, и это представляет реальную угрозу. Он напомнил, что в 2022 году Москва уже провела частичную мобилизацию, после чего делала все возможное, чтобы больше не прибегать к такому шагу.

14 октября Институт изучения войны (ISW) написал, что Кремль готовится отменить некоторые ограничения на использование российских резервистов в боевых действиях, что фактически позволит России использовать резервистов в войне против Украины без мобилизации.