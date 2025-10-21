БПЛА атаковали Ростовскую область РФ: россияне сообщают о взрывах в нескольких районах

21 октября, 03:40
Ростовскую область в ночь на 21 октября атаковали дроны (Фото: Exilenova+/Telegram)

В ночь на вторник, 21 октября, Ростовскую область РФ массированно атаковали беспилотники. О взрывах сообщают жители разных районов региона.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, в городе Батайск прогремело несколько мощных взрывов. По словам местных жителей, обломки БПЛА якобы повредили дома, магазины и припаркованные автомобили. Также сообщается о попадании дрона в многоэтажку.

Серия взрывов также прогремела в Ростове, после чего очевидцы сообщили о столбе дыма на востоке города. Кроме того, жители Миллеровского и Неклиновского районов сообщают о звуках полета беспилотников и последующих взрывах.

В Минобороны РФ заявили, что над территорией области ПВО якобы сбила десять беспилотников.

