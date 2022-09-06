Ответственность за взрывы возле посольства России взяло на себя Исламское государство 6 сентября, 00:02 Вертолет Талибана в Кабуле (Фото:REUTERS/Ali Khara)

Группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв возле посольства России в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 5 сентября, со ссылкой на группу SITE Intelligence Group, которая отслеживает экстремизм.

Ответвление ИГ Исламское государство-Хорасан утверждает, что стоит за большинством нападений за последний год. По словам аналитика Абдула Сайеда, с августа 2021 по август 2022 года (первый год правления движения Талибан) Исламское государство-Хорасан заявило о 262 нападениях в Афганистане. Большинство атак было направлено против талибов и мечетей, принадлежащих группам меньшинств — шиитам и суфиям, пишет NYT.



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В результате взрыва возле российского посольства в Кабуле погибли два российских дипломата и четыре гражданина Афганистана, около 20 человек пострадали. В кабульской полиции заявили, что смертник взорвал взрывное устройство в толпе.

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