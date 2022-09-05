Возле посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв. Среди раненых есть российские дипломаты 5 сентября, 11:23 В результате взрыва есть также погибшие (Фото:furqanraja1122/Twitter)

В понедельник, 5 сентября, в районе российского посольства в Афганистане произошел взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ.

Жертвами взрыва в Кабуле стали несколько человек, однако их точное количество на данное время не известно.

Кроме того, в результате происшествия есть также 15−20 пострадавших, в том числе двое сотрудников посольства.

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Согласно предварительным данным, взрыв прогремел, когда российские дипломаты вышли к толпе у диппредставительства, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

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