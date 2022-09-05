Возле посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв. Среди раненых есть российские дипломаты

5 сентября, 11:23
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В результате взрыва есть также погибшие (Фото:furqanraja1122/Twitter)

В результате взрыва есть также погибшие (Фото:furqanraja1122/Twitter)

В понедельник, 5 сентября, в районе российского посольства в Афганистане произошел взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ.

https://twitter.com/ArianaNews_/status/1566687965937602560

Жертвами взрыва в Кабуле стали несколько человек, однако их точное количество на данное время не известно.

Кроме того, в результате происшествия есть также 15−20 пострадавших, в том числе двое сотрудников посольства.

Видео дня

https://twitter.com/riabreakingnews/status/1566702006340837376
https://twitter.com/AishaTaIks/status/1566705296260857856

Согласно предварительным данным, взрыв прогремел, когда российские дипломаты вышли к толпе у диппредставительства, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Афганистан Россияне Кабул Дипломаты Взрыв Посольство РФ

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