Взрыв возле посольства РФ в Кабуле: ликвидированы два российских дипломата

5 сентября, 12:09
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Ответственность за взрыв возле посольства РФ пока никто на себя не взял (Фото:REUTERS/Ali Khara)

Ответственность за взрыв возле посольства РФ пока никто на себя не взял (Фото:REUTERS/Ali Khara)

В результате взрыва у российского посольства в афганской столице Кабул ликвидированы двое его сотрудников.

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы.

Кроме того, известно об около 20 пострадавших, однако их точное количество не уточняется.

Видео дня

Информации о других погибших, кроме россиян, пока не поступало.

https://www.youtube.com/watch?v=oRpqXi64mHM

Согласно предварительным данным, взрыв возле посольства РФ прогремел, когда российские дипломаты вышли к собравшейся возле него толпе, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

На данное время ответственности за него никто на себя не взял.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Афганистан Россияне Кабул Дипломаты Взрыв Посольство РФ

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