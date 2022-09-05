Взрыв возле посольства РФ в Кабуле: ликвидированы два российских дипломата 5 сентября, 12:09 Ответственность за взрыв возле посольства РФ пока никто на себя не взял (Фото:REUTERS/Ali Khara)

В результате взрыва у российского посольства в афганской столице Кабул ликвидированы двое его сотрудников.

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы.

Кроме того, известно об около 20 пострадавших, однако их точное количество не уточняется.

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Информации о других погибших, кроме россиян, пока не поступало.

Согласно предварительным данным, взрыв возле посольства РФ прогремел, когда российские дипломаты вышли к собравшейся возле него толпе, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

На данное время ответственности за него никто на себя не взял.

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