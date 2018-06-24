Выборы в Турции: партия, отстаивающая права курдов, проходит в парламент

Государственное агентство Anadolu подтвердило, что Демократическая партия народов, которая отстаивает права национальных меньшинств в стране, в частности курдов, преодолела 10-процентный порог, необходимый для представительства в парламенте.
Об этом сообщает The Guardian.
При подсчете 69% голосов рейтинг голосов партии составляет 10,4%.
Теоретически этого вполне достаточно, чтобы лишить президентскую Партию справедливости и развития парламентского большинства, хотя 30% бюллетеней еще не подсчитано.
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