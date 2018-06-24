24 июня 2018, воскресенье

Выборы в Турции: партия, отстаивающая права курдов, проходит в парламент

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Президентская Партия справедливости и развития может лишиться парламентского большинства
Anadolu Agency / Getty Images

Президентская Партия справедливости и развития может лишиться парламентского большинства

Государственное агентство Anadolu подтвердило, что Демократическая партия народов, которая отстаивает права национальных меньшинств в стране, в частности курдов, преодолела 10-процентный порог, необходимый для представительства в парламенте.

Об этом сообщает The Guardian.

При подсчете 69% голосов рейтинг голосов партии составляет 10,4%.

Теоретически этого вполне достаточно, чтобы лишить президентскую Партию справедливости и развития парламентского большинства, хотя 30% бюллетеней еще не подсчитано.

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