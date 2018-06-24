24 июня 2018, воскресенье

Выборы в Турции: Эрдоган впереди после обработки 32% бюллетеней

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Мухаррем Индже проигрывает Реджепу Эрдогану после подсчета трети голосов

Мухаррем Индже проигрывает Реджепу Эрдогану после подсчета трети голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на досрочных президентских выборах после обработки 32% бюллетеней.

Об этом сообщает The Guardian.

По подсчетам, Эрдоган набрал 57,73% голосов, а его главный оппонент - лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже - 27,79%.

Для сравнения, на референдуме 2017 года конституционная реформа, предусматривающая расширение полномочий президента, набрала 61.8% голосов при обработанных 31% бюллетеней, однако через три часа поддержка реформы упала до 51,4%.

Граждане Турции голосуют за нового президента и парламент. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Эрдоган возглавляет страну уже 15 лет.

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