Выборы в Турции: Эрдоган впереди после обработки 32% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на досрочных президентских выборах после обработки 32% бюллетеней.

Об этом сообщает The Guardian.

По подсчетам, Эрдоган набрал 57,73% голосов, а его главный оппонент - лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже - 27,79%.

Для сравнения, на референдуме 2017 года конституционная реформа, предусматривающая расширение полномочий президента, набрала 61.8% голосов при обработанных 31% бюллетеней, однако через три часа поддержка реформы упала до 51,4%.

Граждане Турции голосуют за нового президента и парламент. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Эрдоган возглавляет страну уже 15 лет.