Выборы в Турции: на избирательных участках задержаны 10 иностранцев без аккредитации

В досрочных выборах в Турции уже начался подсчет голосов

В ходе досрочных парламентских и президентских выборов в Турции на нескольких избирательных участках задержаны 10 иностранцев. МВД Турции объяснило задержание отсутствием аккредитации.

Об этом сообщает Anadolu.

По информации МВД Турции, три француза в Агры, три немца в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались вмешаться в ход голосования, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ.

Их задержали и доставили в правоохранительные органы.

Французская коммунистическая партия сообщила, что сенатор-коммунист Кристин Пруно был среди задержанных и прокомментировала действия турецкой полиции.

"Турецкая власть хочет запретить любую критику массового мошенничества", - сказали представители партии.

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Предварительные результаты выборов будут обнародованы вечером 24 июня.

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