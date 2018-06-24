Выборы в Турции: на избирательных участках задержаны 10 иностранцев без аккредитации

В ходе досрочных парламентских и президентских выборов в Турции на нескольких избирательных участках задержаны 10 иностранцев. МВД Турции объяснило задержание отсутствием аккредитации.
Об этом сообщает Anadolu.
По информации МВД Турции, три француза в Агры, три немца в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались вмешаться в ход голосования, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ.
Их задержали и доставили в правоохранительные органы.
Французская коммунистическая партия сообщила, что сенатор-коммунист Кристин Пруно был среди задержанных и прокомментировала действия турецкой полиции.
"Турецкая власть хочет запретить любую критику массового мошенничества", - сказали представители партии.
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Предварительные результаты выборов будут обнародованы вечером 24 июня.
На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.
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