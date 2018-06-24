24 июня 2018, воскресенье

Выборы в Турции: на избирательных участках задержаны 10 иностранцев без аккредитации

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В досрочных выборах в Турции уже начался подсчет голосов

В досрочных выборах в Турции уже начался подсчет голосов

В ходе досрочных парламентских и президентских выборов в Турции на нескольких избирательных участках задержаны 10 иностранцев. МВД Турции объяснило задержание отсутствием аккредитации.

Об этом сообщает Anadolu.

По информации МВД Турции, три француза в Агры, три немца в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались вмешаться в ход голосования, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ.

Их задержали и доставили в правоохранительные органы.

Французская коммунистическая партия сообщила, что сенатор-коммунист Кристин Пруно был среди задержанных и прокомментировала действия турецкой полиции.

"Турецкая власть хочет запретить любую критику массового мошенничества", - сказали представители партии.

Смотрите также

Предварительные результаты выборов будут обнародованы вечером 24 июня.

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове