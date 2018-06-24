Выборы в Турции: полиция задержала автомобиль с поддельными бюллетенями

В машине нашли четыре мешка с бюллетенями (кадр с видео)

В городе Суруч турецкая полиция преследовала и открыла огонь по автомобилю с поддельными бюллетенями. В воскресенье в стране проходят досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом сообщает Cumhuriyet.

Во время спецоперации в городе Суруч полицейские открыли огонь по автомобилю, водитель которого перевозил поддельные бюллетени.

В машине нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями. Злоумышленники намеревались доставить их на один из избирательных участков.

Согласно сообщению, полиция задержала трех человек.

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