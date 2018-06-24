24 июня 2018, воскресенье

Выборы в Турции: полиция задержала автомобиль с поддельными бюллетенями

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В машине нашли четыре мешка с бюллетенями (кадр с видео)

В машине нашли четыре мешка с бюллетенями (кадр с видео)

В городе Суруч турецкая полиция преследовала и открыла огонь по автомобилю с поддельными бюллетенями. В воскресенье в стране проходят досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом сообщает Cumhuriyet.

Во время спецоперации в городе Суруч полицейские открыли огонь по автомобилю, водитель которого перевозил поддельные бюллетени.

В машине нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями. Злоумышленники намеревались доставить их на один из избирательных участков.

Согласно сообщению, полиция задержала трех человек.

Смотрите также

Граждане Турции голосуют за нового президента и парламент. Выборы являются большим вызовом для действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития. Президент возглавляет страну уже 15 лет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове