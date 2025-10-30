На досрочных выборах в Нидерландах неожиданно лидируют сразу две партии

Доски избирательной кампании накануне парламентских выборов в Нидерландах (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Во время досрочных парламентских выборов в Нидерландах лидируют сразу две партии — праворадикальная PVV и проевропейское движение Демократы-66 (D66). Об этом пишет NOS.

По данным издания, после обработки большинства голосов обе партии получили по 26%, тогда как либерально-консервативная VVD бывшего премьера Марка Рютте набрала 22%.

Явка на выборах составила 76,3%.

Ранее экзитполы агентства Ipsos I&O предсказывали, что первое место займет D66, второе — правая PVV Герта Вилдерса, а третье — праволиберальная VVD.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах происходят из-за распада правящей коалиции в июне 2025 года.

Тогда Герт Вилдерс заявил, что возглавляемая им Партия свободы (PVV) покидает коалицию из-за разногласий с партнерами относительно планов по сдерживанию миграции.

PVV одержала победу на выборах 22 ноября 2023 года. Вилдерс является сторонником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступает против Евросоюза, иммиграции и ислама. Именно борьба с иммиграцией была главной темой предвыборной кампании PVV.

Что касается войны России против Украины, в 2023-м Вилдерс называл Владимира Путина диктатором, но одновременно заявлял, что не следует оказывать военную поддержку Украине, потому что Нидерландам тоже нужно оружие.

Редактор: София Хушвахтова

