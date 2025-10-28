Нидерланды выделят Украине €10 млн на расследование преступлений и реформу БЭБ

28 октября, 21:51
Поделиться:
Амстердам выделит средства на реформу БЭБ и расследование преступлений в Украине (Фото: Marjon Besteman / Pixabay)

Амстердам выделит средства на реформу БЭБ и расследование преступлений в Украине (Фото: Marjon Besteman / Pixabay)

Глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил во вторник, 28 октября, объявил о выделении €10 млн на расследование международных преступлений в Украине и реформу Бюро экономической безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х.

Ван Вил сообщил, что Амстердам направит €9 млн на проект Восстановление достоинства и справедливости в Украине.

По его словам, благодаря этому взносу Нидерланды поддержат усилия Украины по расследованию международных преступлений через ее национальную систему правосудия. Ван Вил говорит, что это имеет решающее значение для достижения ответственности.

Реклама

Также глава нидерландского внешнеполитического ведомства заявил, что Амстердам выделит €1 млн на поддержку реформы БЭБ, которое «стоит на передовой борьбы страны с коррупцией».

Читайте также:
Зима 2025 года может стать решающей в войне: Германия пообещала Украине всестороннюю поддержку

Дэвид ван Вил находился 28 октября с визитом в Киеве. Во время него он сообщил, что Нидерланды направят €25 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Нидерланды БЭБ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies