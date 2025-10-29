Как считают нидерландские журналисты, ультраправая партия PVV, скорее всего, потеряет 12 мест в нижней палате парламента (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В Нидерландах на досрочных выборах в Палату представителей парламента большинство мест может получить либеральная партия Демократия 66 (D66), тогда как ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, вероятно, будет на втором месте.

Об этом 29 октября свидетельствуют результаты экзит-пола Ipsos i&O, который провели по заказу нидерландских телеканалов NOS и RTL.

«Из лидеров D66 — единственная партия, которая, по-видимому, получит дополнительные места. На предыдущих выборах в 2023-м партия получила 9 мест. PVV (37 мест в 2023-м) по-видимому потеряет 12 мест, а GL-PvdA — 5 мест. По данным экзит-пола, VVD получит на одно место меньше, чем в 2023 году. CDA (19 мест) на предыдущих выборах получила 5 мест и, таким образом, должна была бы получить 14 мест», — сообщили журналисты.

Социологи из Ipsos i&O прогнозирует D66 27 мест из 150 в Палате представителей Нидерландов — на 18 больше, чем партия получила на выборах 2023 года. Зато PVV, по прогнозу, получит 25 мест — на 12 меньше, чем в предыдущем созыве.

Из остальных партий, которые в настоящее время не представлены в Палате представителей, ни одна, похоже, не получит места.

Однако, как отмечают в NOS, экзитпол Ipsos i&O имеет погрешность в один-два мандата, поэтому «пока слишком рано делать выводы, какая из партий получила наибольшее количество голосов».

Всего в Палату представителей Нидерландов, по данным экзит-пола, могут пройти до 15 политсил, что, как ожидается, потенциально усложнит переговоры о формировании будущей коалиции, подытожили журналисты.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах проходит из-за распада правящей коалиции в июне 2025 года.

Тогда Герт Вилдерс заявил, что воглавляемая им Партия свободы (PVV) покидает коалицию из-за разногласий с партнерами относительно планов по сдерживанию миграции.

PVV одержала победу на выборах 22 ноября 2023 года. Вилдерс является сторонником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступает против Евросоюза, иммиграции и ислама. Именно борьба с иммиграцией была главной темой предвыборной кампании PVV.

Относительно войны России против Украины, в 2023-м Вилдерс называл Владимира Путина диктатором, но в то же время заявлял, что не следует оказывать военную поддержку Украине, потому что Нидерландам тоже нужно оружие.