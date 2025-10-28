Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской энергетики

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел заявил о выделении Украине 25 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры (Фото: David van Weel / Х)

Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел во вторник, 28 октября.

Он отметил, что деньги будут направлены на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа.

«Россия целенаправленно атакует украинские энергетические объекты… Мы не оставим наших друзей в затруднительном положении», — написал министр МИД Нидерландов в соцсети Х.

Реклама

Позже, как пишет Укринформ, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Веэл отметил, что €25 млн будут распределены следующим образом:

10 млн евро пойдут в Фонд поддержки энергетики Украины,

еще 10 млн евро — в Европейский банк реконструкции и развития для закупки дополнительных объемов газа,

5 млн евро — на приобретение, в частности, компрессоров и другого оборудования, которое могут поставить в Украину в кратчайшие сроки.

28 октября Давид ван Веел прибыл с визитом в Киев и встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Веэл отметил поддержку Украины, а также заявил, что Нидерланды будут принимающей страной для начальной стадии создания Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России против Украины.

10 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев и Амстердам подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает запуск совместного производства deep-strike БпЛА в Нидерландах с привлечением €110 млн инвестиций в рамках инициативы Build with Ukraine.