В ЕС отреагировали на результаты выборов в Молдове: Несмотря на давление РФ, народ выбрал демократию

В ЕС отреагировали на результаты выборов в Молдове (Фото: REUTERS/Stringer)

Молдавский народ выбрал демократию, реформы и европейское будущее, заявил президент Евросовета Антониу Кошта после победы на парламентских выборах в Молдове проевропейской партии власти PAS.

Он подчеркнул, что народ Молдовы выбрал демократию, реформы и европейское будущее.

«Несмотря на давление и вмешательство со стороны России, он (молдавский народ — ред.) выбрал демократию, реформы и европейское будущее. ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу», — заявил он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также написала, что никакие попытки посеять страх или раздор не смогли сломить решимость Молдовы, которая «четко определила свой выбор».

«Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем поддерживать тебя на каждом шагу», — отметила она.

В Молдове подсчитали уже 99% голосов:

Проевропейское Действие и Солидарность — 49.88%.

Пророссийский Патриотический блок — 24.35%.

Ранее народный депутат Украины Ирина Геращенко, которая работает наблюдателем в составе международной миссии OSCEPA, заявляла, что экзитполов по результатам парламентских выборов в Молдове не предусмотрено.

28 сентября в Молдове состоялись судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.