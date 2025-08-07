Полиция Молдовы выявила пророссийскую сеть влияния на выборы: какое приложение использовали для вербовки

Молдавские правоохранители обнаружили организованную пророссийскую сеть, координировавшуюся из Москвы через запрещённую организацию Шор. Об этом 6 августа сообщила молдавская служба Радио Свобода .

По данным полиции, граждан Молдовы вербовали через закрытые телеграм-чаты, призывая установить мобильное приложение под названием Taito. В нём людям обещали денежное вознаграждение в обмен на участие в протестах или поддержку конкретных политических сил на парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября. Кроме того, через приложение участникам проводили «уроки пропаганды».

Реклама

Власти утверждают, что организацией этой схемы занималась преступная организация Шор, связанная с пророссийским политиком и олигархом Иланом Шором. Его одноимённая партия ранее была запрещена в Молдове за антиконституционную деятельность.

Глава Главной инспекции полиции Виорел Чернэуцяну рассказал, что приложение уже скачали десятки тысяч человек. Власти обратились к администрациям Telegram и Taito, но пока не получили ответа.

Читайте также: В Молдове не пустили на выборы блок пророссийского олигарха Шора

Некоторым пользователям, по словам Чернэуцяну, уже поступали средства. Деньги пересылались через российский Промсвязьбанк и конвертировались в криптовалюту, иностранную валюту или молдавские леи.

Полиция призывает граждан не пользоваться приложением Taito и напоминает, что подкуп избирателей карается лишением свободы до шести лет, а участие в схеме, связанной с преступной организацией, — до 15 лет лишения свободы.

30 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует масштабное вмешательство в парламентские выборы 28 сентября, чтобы продвинуть своих кандидатов, пишет Newsmaker.

В тот же день в Молдове заблокировали приложение и сайт HaiTV за трансляцию запрещённых российских телеканалов, сообщил спикер правительства Даниэл Водэ.