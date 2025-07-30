В Молдове заблокировали приложение, где транслировали российские телеканалы: оно появилось лишь несколько дней назад

В Молдове в среду, 30 июля, заблокировали приложение и сайт HaiTV , которые транслировали запрещенные российские телеканалы. Об этом заявил представитель правительства Даниэл Водэ, сообщает издание Newsmaker.md .

«Государственные учреждения знают, что надо делать. Нужна тесная координация, единые действия и профессионализм для защиты национальных интересов. Конкретный пример: программу HaiTV заблокировали на территории Молдовы», — заявил Водэ.

Он добавил, что в течение последних дней сотни жителей страны получили через Viber приглашение скачать эту программу или перейти на сайт.

«После поступивших сообщений, в том числе от Совета телерадио, компетентные органы выдали официальные предписания о блокировке. Эта программа транслирует запрещенный в Молдове медиаконтент из России и Беларуси, которые уже заблокировали за военную пропаганду и угрозы информационной безопасности», — добавил представитель правительства.

Издание уточнило, что о появлении стриминговой программы HaiTV стало известно в минувшие выходные. Молдавские пользователи соцсетей и мессенджеров начали массово получать сообщения с предложением «подключиться к честным телеканалам на HaiTV». Приложение является онлайн-плеером, в котором чуть больше десятка телеканалов, среди которых телеканал MD24, связанный с осужденным в Молдове бизнесменом и политиком Иланом Шором.

Ранее 30 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в стране, запланированные на сентябрь.

По словам Санду, Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы завести «своих людей» в следующий парламент. Все эти проекты координируются из единого центра и в значительной степени финансируются через схемы пророссийского политика Илана Шора.

13 июня Майя Санду заявляла, что РФ может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами осенью 2025 года.