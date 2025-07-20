В Молдове не пустили на выборы блок пророссийского олигарха Шора

В Молдове Центральная избирательная комиссия не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах от блока Победа, который связан с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

«ЦИК не приняла заявку на регистрацию избирательного блока Победа для участия в парламентских выборах. Решение приняли на заседании в субботу, 19 июля», — сообщают журналисты.

Реклама

Вице-председатель ЦИК Павел Постика рассказал, что члены блока Победа связаны с беглым олигархом Иланом Шором, который был приговорен в Молдове к 15 годам тюрьмы. Сам беглый олигарх участвовал в создании блока.

Представитель молдавского ЦИК добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

«Проведение съезда на территории иностранного государства без надзора избирательных органов, при участии и логистической поддержке иностранных структур вызывает обоснованные подозрения в незаконном финансировании, а это противоречит национальному законодательству», — сообщил Постика.

Он также напомнил, что закон запрещает создание новой политической силы на базе партии, признанной неконституционной.

В состав блока Победа входят четыре партии: Возрождение, Шанс, Сила альтернативы и спасения Молдовы и Победа. Все они связаны с Иланом Шором.

15 июля Совет ЕС ввел санкции против семи человек и трех организаций, которые, как заявлено, причастны к дестабилизации ситуации в Молдове и подрыву ее суверенитета.