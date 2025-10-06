Как сообщают местные СМИ, партия ANO во главе с Андреем Бабишем, SPD и Автомобилисты вместе будут иметь 108 мест из 200 в новом составе парламента Чехии (Фото: REUTERS/Eva Korinkova/File Photo)

По итогам парламентских выборов в Чехии , вероятно, будет сформирована трехпартийная коалиция — во главе с ANO и при участии правопопулистской партии Свобода и прямая демократия (SPD) и правоконсервативного движения Автомобилисты (AUTO).

Об этом 6 октября заявил президент страны Петр Павел, сообщает телеканал CNN Prima News.

«Очевидно, будет создано коалиционное правительство из трех партий. И SPD, и Автомобилисты рассчитывают на участие в правительстве», — сказал после завершения в понедельник первого раунда переговоров с лидерами политических сил.

По словам президента Чехии, дальнейшие шаги зависят от того, когда три политические силы договорятся о программе и кадровом составе правительства. Павел отметил, что после того, как партии договорятся о коалиции, то не будет причин медлить с предоставлением мандата на формирование правительства.

Как сообщают местные СМИ, ANO, SPD и Автомобилисты вместе будут иметь 108 мест из 200 в новом составе парламента Чехии.

При этом, как свидетельствуют варианты опроса агентства NMS для издания Novinky, вариант, при котором антиукраинская и евроскептическая чешская партия SPD входит в коалиционное правительство вместе с победителем выборов ANO, приемлем для относительного большинства чехов.

Коалицию ANO, Автомобилистов и SPD, которая обеспечивает математическое большинство в парламенте Чехии, поддерживают 52% респондентов.

Чуть меньшую (50%) поддержку опрошенные выразили правительству меньшинства ANO при поддержке Автомобилистов и SPD, или коалиции ANO с Автомобилистами при поддержке SPD.

При этом ни один из вариантов потенциальной коалиции, где присутствует нынешний правительственный блок Spolu или партия действующего премьера Петра Фиалы ODS, не получает сопоставимой поддержки.

При этом, коалиция с ANO и ODS является приемлемой только для 17% респондентов, а коалиция ANO со Spolu считается приемлемой для 19% респондентов подытожили социологи.

3−4 октября в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата). На втором месте оказалась правоцентристская коалиция SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, которая получила 22,9% (51 мандат). Для формирования большинства в парламенте необходим 101 мандат, поэтому стороны будут вынуждены договариваться с другими политическими силами.

5 октября президент страны Петр Павел заявил, что не поручил партии Бабиша ANO формировать правительство, поскольку считает это преждевременным.

Лидер ANO Бабиш известен своими скептическими заявлениями относительно военной помощи Украине и является союзником венгерского премьера Виктора Орбана, а также французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте.