Президент Чехии после выборов заявил о готовности сформировать новое правительство

Президент Чехии Петр Павел заявил, что результаты парламентских выборов свидетельствуют о выборе граждан в пользу прозападного курса государства. Глава страны также объявил о готовности начать переговоры по формированию нового правительства.

Об этом он сообщил в соцсети Х.



«Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые добились успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны», — отметил Павел.

Президент поблагодарил граждан за высокую явку, подчеркнув, что это свидетельствует об активной позиции общества и его заботе о будущем Чехии. Он также поблагодарил членов избирательных комиссий и органы власти за организацию выборов.

Павел сообщил, что уже завтра начнет переговоры с политическими партиями, которые преодолели избирательный барьер и вошли в Палату депутатов.

Парламентские выборы состоялись 3−4 октября. В парламент проходят шесть политических сил.

Наибольшее количество голосов — 35,15% (82 мандата) — получило движение ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. На втором месте — правоцентристская коалиция SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, которая получила 22,9% (51 мандат).

Для формирования большинства в парламенте необходимо 101 мандат. Даже в случае объединения ANO и SPOLU коалиции не хватит трех депутатов, поэтому стороны вынуждены будут договариваться с другими политическими силами.

Бабиш известен своими скептическими заявлениями относительно военной помощи Украине. Поэтому его в Чехии неофициально называют «чешским Орбаном» за пророссийскую риторику.