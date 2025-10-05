Премьер Чехии Фиала признал поражение на выборах и поздравил Бабиша с победой

Премьер-министр Чехии Петр Фиала признал поражение своей коалиции SPOLU на парламентских выборах и поздравил с победой движение ANO, которое возглавляет бывший глава правительства Андрей Бабиш.

«Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также поздравляю все партии, принимавшие участие, с их достижениями», — написал Фиала.

Глава правительства подчеркнул, что его команда работала в сложных условиях и, несмотря на это, достигла значительных результатов.

«Коалиция SPOLU в последние годы несла основное бремя всех кризисов, через которые прошла Чехия. Мы преодолели самый серьезный кризис в сфере безопасности и экономический кризис в новейшей истории страны. Мы предприняли ряд непопулярных, но необходимых шагов», — заявил премьер.

Среди главных достижений правительства Фиала отметил энергетическую независимость от России, ускорение строительства автомагистралей и экономический рост, опережающий показатели Австрии и Германии.

«Это уникальный результат после четырех лет тяжелого правления. Однако результаты выборов определили голоса, которые сосредоточились на движении ANO. Результат очевиден, и его нужно демократически принять. Спасибо вам», — подытожил Фиала.

Парламентские выборы состоялись 3−4 октября. В парламент проходят шесть политических сил.

Наибольшее количество голосов, более 34% получило движение ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем.

Для формирования большинства в парламенте необходимо 101 мандат. Даже в случае объединения ANO и SPOLU коалиции не хватит трех депутатов, поэтому стороны вынуждены будут договариваться с другими политическими силами.

Бабиш известен своими скептическими заявлениями относительно военной помощи Украине. Поэтому его в Чехии неофициально называют «чешским Орбаном» за пророссийскую риторику.