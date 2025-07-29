Олигарх Плахотнюк прилетал с паспортом на чужое имя в Москву в июле и октябре 2024 года, а также в марте и апреле 2025 года, пишет The Insider (Фото: Vlad Plahotniuc/Facebook)

Миллиардер Владимир Плахотнюк , арестованный в Греции по делу о «молдавском ландромате», ранее регулярно летал в Москву с паспортом на чужое имя, где общался с высокопоставленным чиновником путинского режима Дмитрием Козаком.

Об этом 29 июля сообщает российское издание The Insider со ссылкой на данные перелетов и имеющиеся в распоряжении редакции копии документов.

«Судя по данным прослушек, с Плахотнюком с июня 2024 года вел переговоры замруководителя АП Дмитрий Козак — Кремль надеялся заручиться поддержкой самого богатого человека Молдовы в преддверии выборов», — пишет издание

В апреле 2025-го молдавский расследовательский проект Маленькая страна опубликовал фрагменты прослушек разговоров Владислава Дарвая. Он с 2019-го по сентябрь 2024-го был торговым представителем РФ в Молдове (сейчас он начальник информационного департамента Администрации президента по приграничному сотрудничеству).

Разговаривая со своей любовницей Натальей Пелин в 2024 году, Дарвай признался, что участвует в организации секретного визита Плахотнюка в Москву, где тот должен был встретиться с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.

Из обрывков речи Дарвая можно было понять, что Плахотнюк должен был прилететь в столицу РФ и для секретных переговоров с Козаком 4 июня и поселиться в московской гостинице Националь — причем всячески соблюдая конспирацию.

Согласно прослушкам Дервая, визит Плахотнюка должен был продлиться до 7 июня. The Insider изучило базу перелетов и действительно обнаружил, что человек с паспортом на имя Михаила Таушанова впервые прилетел в Москву днем 4 июня 2024 года из Дубая, а улетел поздно вечером 7 июня туда же.

По данным издания, из аэропорта его везли на машине-«непроверяйке» (то есть с госномерами, на которые не реагирует полиция). Более того. на протяжении всех трех дней визита Плахотнюку нельзя было выходить из номера Националя — чтобы не попадаться на глаза посторонним.

Последние записи записи прослушки Дарвая датированы июнем — и поэтому неясно, о чем именно договаривались Козак с Плахотнюком, но из контекста разговора следовало, что речь идет о его возвращении в политическую жизнь Молдовы, которая «без него превратилась в какой-то цирк». Кроме того, встреча с замглавы АП должна была стать лишь предварительной перед встречей Плахотнюка с диктатором Путиным.

Судя по прослушкам, следующая встреча Плахотнюка и Козака произошла уже через неделю — в Минске.

«И, как видно из данных о перелетах, она была далеко не последней. С тем же паспортом на имя Таушанова Плахотнюк прилетал в Москву в июле и октябре 2024 года, а также в марте и апреле 2025 года. Весь этот период был очень бурным для молдавской политики и для Кремля, активно пытавшегося на нее повлиять», — пишет The Insider.

Апогея, как сообщает издание, российское давление достигло в октябре — ноябре 2024 года, на референдуме по евроинтеграции и двух турах президентских выборов в Молдове.

«И зачем Кремлю нужна была поддержка миллиардера, можно понять: деньги играли в этом вмешательстве не последнюю роль», — пишет The Insider.

Продвигаемый Москвой кандидат в президенты Илан Шор, создавший в России объединение Блок Победа, реализовал сразу несколько схем по прямой раздаче денег за голоса своих кандидатов.

Сперва деньги привозили челночным способом курьеры, летающие из Кишинёва в Москву через Турцию и обратно. Когда их стали перехватывать на вылете спецслужбы Молдовы, Шор начал раздавать пластиковые карты МИР, с деньгами на балансе, которые можно обналичить в Приднестровье, подытожило издание.

Миллиардер Владимир Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Долгое время он жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.

В 2014 году расследователи из Новой газеты и OCCRP сообщили о схеме отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии. В рамках схемы около 22 млрд долларов перевели из России через молдовские государственные учреждения, которые контролировал Плахотнюк, в то время — вице-спикер парламента.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Его обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал прокремлевский молдавский политик Илан Шор, получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Ранее МИД Мексики подтвердил, что мексиканский паспорт Плахотнюка поддельный.

22 июля Плахотнюка арестовали в Греции по запросу Интерпола — по обвинению в причастности к отмыванию коррупционных российских денег — $20 млрд — через «молдавский ландромат».