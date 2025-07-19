В Молдове не допустили к парламентским выборам блок, проводивший съезд в Москве

Молдавский беглый олигарх Илан Шор выступает на съезде блока Победа в Москве, 6 июля 2025 года (Фото: Кадр видео newsmaker.md via Telegram)

Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока Победа , созданного в апреле 2024 года в Москве.

Об этом сообщило издание newsmaker.md.

Вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Постика заявил, что члены блока Победа связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы, а сам Шор участвовал в создании блока. Представитель ЦИК Молдовы добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

«Проведение съезда на территории иностранного государства, без надзора со стороны избирательных органов и при участии, а также логистической поддержке иностранных структур вызывает обоснованные подозрения в незаконном финансировании, что противоречит национальному законодательству», — сказал Постика.

Он добавил, что закон запрещает создание новой политической силы на базе партии, признанной неконституционной. Партии, входящие в блок Победа, участвуют в судебных разбирательствах, один из которых о роспуске, другие — об ограничении деятельности.

Также ЦИК Молдовы указала, что название и символика блока совпадают с названием одной из входящих в него партий, что нарушает избирательные нормы.

Представители блока Победа, присутствовавшие на заседании ЦИК Молдовы назвали его решение неправомерным.

Главное о блоке Победа, связанном с Иланом Шором

В состав блока входят четыре партии: Возрождение, Шанс, Сила альтернативы и спасения Молдовы и Victoria, все четыре связаны с Иланом Шором.

Блок Победа создали в апреле 2024 года в Москве. В мае Шор получил российское гражданство.

В августе 2024 года блоку Победа отказали в регистрации для участия в президентских выборах.

6 июля в Москве состоялся съезд этого блока, на котором выступил Илан Шор, заявивший, что, по его мнению, «единственное спасение» для Молдовы — это «союз» с Россией и объявил, что блок собирается участвовать в парламентских выборах. Он также объявил, что первым номером в списке Победы будет руководительница Гагаузии Евгения Гуцул, которой грозит девять лет заключения по делу о незаконном финансировании запрещенной партии Шор, приговор должны объявить 5 августа.

Кроме молдовских политиков, связанных с Иланом Шором, на съезде блока Победа присутствовали российские чиновники, в частности депутат российской Госдумы Леонид Слуцкий