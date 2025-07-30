Санду созывает Совет безопасности из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы Молдовы
Президент Молдовы Майя Санду (Фото: president.gov.ua)
Президент Молдовы Майя Санду в среду, 30 июля, проведет заседание Высшего совета безопасности страны из-за риска иностранного вмешательства в выборы.
Об этом сообщает NewsMaker.
Отмечается, что Совет безопасности обсудит «борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс». После заседания президент Молдовы проведет пресс-конференцию.
Парламентские выборы в Молдове: что известно
13 июня Майя Санду заявляла, что РФ может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами осенью 2025 года.
19 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока Победа, созданного в апреле 2024 года в Москве.
Вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Постика заявил, что члены блока Победа связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы, а сам Шор участвовал в создании блока. Представитель ЦИК Молдовы добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».
22 июля четыре пророссийские оппозиционные партии объявили о планах объединиться в избирательный блок, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах.
В частности, о планах объединиться в избирательный блок объявили лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии Сердце Молдовы и партии Будущее Молдовы.
Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что их цель — это якобы «построить патриотический блок».