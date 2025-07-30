Санду созывает Совет безопасности из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду в среду, 30 июля, проведет заседание Высшего совета безопасности страны из-за риска иностранного вмешательства в выборы .

Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что Совет безопасности обсудит «борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс». После заседания президент Молдовы проведет пресс-конференцию.

Парламентские выборы в Молдове: что известно

13 июня Майя Санду заявляла, что РФ может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами осенью 2025 года.

19 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока Победа, созданного в апреле 2024 года в Москве.

Вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Постика заявил, что члены блока Победа связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы, а сам Шор участвовал в создании блока. Представитель ЦИК Молдовы добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

22 июля четыре пророссийские оппозиционные партии объявили о планах объединиться в избирательный блок, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах.

В частности, о планах объединиться в избирательный блок объявили лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии Сердце Молдовы и партии Будущее Молдовы.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что их цель — это якобы «построить патриотический блок».