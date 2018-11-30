ВВС Германии назвали причину поломки самолета Меркель

Причиной экстренной посадки самолета канцлера Германии Ангелы Меркель стал электрический сбой.
Об этом сообщил представитель немецких Военно-воздушных сил, пишет Reuters.
"Причиной была (электронная) распределительная коробка", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что 29 ноября в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.
Позже СМи сообщили, что из-за инцидента с самолетом Меркель перенесла свой визит в Аргентину и пропустит первый день саммита Большой двадцатки.
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