ВВС Германии назвали причину поломки самолета Меркель

Сбой произошел по пути самолета в Аргентину

Причиной экстренной посадки самолета канцлера Германии Ангелы Меркель стал электрический сбой.

Об этом сообщил представитель немецких Военно-воздушных сил, пишет Reuters.

"Причиной была (электронная) распределительная коробка", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.

Позже СМи сообщили, что из-за инцидента с самолетом Меркель перенесла свой визит в Аргентину и пропустит первый день саммита Большой двадцатки.