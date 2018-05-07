Вулкан на Гавайях уничтожил более 20 домов

Информационное агентство Associated Press сообщает, что всплеск активности вулкана Килауэа на острове Гавайи, США, уничтожил 21 дом.
Департамент пожарной службы отметил, что здания уничтожила лава из вулкана.
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Ранее сообщалось, что из-за очередного всплеска активности вулкана Килауэа на острове Гавайи, США, эвакуировали более 1700 жителей поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов.
4 мая на Гавайях возле города Пахоа начал извергаться вулкана Килауэа.
Также, 5 мая на Гаваях произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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