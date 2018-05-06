Из-за извержения вулкана на Гавайях эвакуировали жителей целого населенного пункта

Извержение вулкана Килауэа продолжается с 1983 года

Из-за очередного всплеска активности вулкана Килауэа на острове Гавайи, США, эвакуировали более 1700 жителей поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов. Об этом сообщает Associated Press.

На данный момент в поселке на 770 жилых домов наблюдается самая опасная ситуация. На дорогах появились трещины длиной в несколько сотен метров, кое-где лава повредила водопроводные трубы, что привело к перебоям с подачей воды.

В результате извержения вулкана лава уничтожила не менее пяти домов.

На острове перекрыты множество дорог, закрыты учебные заведения. Местных жителей предупредили о повышении уровня диоксида серы в воздухе.

Вулкан вновь активизировался 4 мая. Причиной извержения стало землетрясение магнитудой в пять баллов и ряд более слабых землетрясений, которые спровоцировали появление оползней и трещин на стенках кратера.

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире. Его высота составляет 1247 метров, но основа уходит еще на несколько километров вглубь Тихого океана. Последнее извержение Килауэа началось в 1983 году и продолжается уже 35 лет.