На Гаваях произошло самое мощное за 43 года землетрясение магнитудой 6,9

Эпицентр стихии находился в 17 километрах от Большого остров Гаваев

Национальная геологическая служба США сообщает, что на Гаваях произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Землетрясение стало самым мощным с 1975 года, когда примерно в той же области зафиксировали природный катаклизм магнитудой 7,1.

M 6.9 - 16km SW of Leilani Estates, Hawaii, 2018-05-04 22:32:55 UTC, 5.0 km depth. https://t.co/g2hWHdnPex This is in almost exactly the same location at the deadly 1975 M 7.1 earthquake. pic.twitter.com/ImkbbL1ruq — USGS_Seismic (@usgs_seismic) 4 мая 2018 г.

Также телеканал CNN сообщает, что землетрясение спровоцировало шторм в море, однако угрозы цунами нет.

Напомним, 4 мая на Гавайях возле города Пахоа начал извергаться вулкана Килауэа.

Местные власти решили эвакуировать около 10 тысяч жителей общины Пуна, так как лава затекает в жилые кварталы. Об эвакуации местное население предупреждали всю неделю, поскольку не знали, когда именно активизируется вулкан.