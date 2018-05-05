На Гаваях произошло самое мощное за 43 года землетрясение магнитудой 6,9

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Эпицентр стихии находился в 17 километрах от Большого остров Гаваев
Фото: USGS_Seismic via Twitter

Эпицентр стихии находился в 17 километрах от Большого остров Гаваев

Национальная геологическая служба США сообщает, что на Гаваях произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Землетрясение стало самым мощным с 1975 года, когда примерно в той же области зафиксировали природный катаклизм магнитудой 7,1.

Также телеканал CNN сообщает, что землетрясение спровоцировало шторм в море, однако угрозы цунами нет.

Напомним, 4 мая на Гавайях возле города Пахоа начал извергаться вулкана Килауэа.

Местные власти решили эвакуировать около 10 тысяч жителей общины Пуна, так как лава затекает в жилые кварталы. Об эвакуации местное население предупреждали всю неделю, поскольку не знали, когда именно активизируется вулкан.

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