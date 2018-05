На Гаваях произошло самое мощное за 43 года землетрясение магнитудой 6,9

Национальная геологическая служба США сообщает, что на Гаваях произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Землетрясение стало самым мощным с 1975 года, когда примерно в той же области зафиксировали природный катаклизм магнитудой 7,1.

M 6.9 - 16km SW of Leilani Estates, Hawaii, 2018-05-04 22:32:55 UTC, 5.0 km depth. https://t.co/g2hWHdnPex This is in almost exactly the same location at the deadly 1975 M 7.1 earthquake. pic.twitter.com/ImkbbL1ruq