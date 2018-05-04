Запах серы, лава и горячий пар. На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуируют тысячи человек

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Активизацию вулкана спровоцировали землетрясения

Активизацию вулкана спровоцировали землетрясения

На Гавайях возле города Пахоа начал извергаться вулкана Килауэа.

Как сообщает The Guardian, местные власти решили эвакуировать около 10 тысяч жителей общины Пуна, так как лава затекает в жилые кварталы. Об эвакуации местное население предупреждали всю неделю, поскольку не знали, когда именно активизируется вулкан.

В регионе открыли несколько общественных центров для укрытия.

По словам одного из очевидцев, фонтаны из лавы выстреливают на высоту около 45 метров, в воздухе чувствуется запах серы.

По данным геологической службы США, извержение спровоцировали несколько землетрясений. Подземные толчки образовали новые трещины, из них начали выходить горячий пар и лава.

Агентство гражданской обороны Гавайев призвало частные туристические компании прекратить приглашать туристов в регион.

Вулкан Килауэа был спящим до 1924 года, затем он проснулся, жертвой извержения стал один человек. Во время извержения в 1983 году фонтаны лавы выстреливали на высоту более 450 метров.

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