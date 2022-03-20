Отравление, внезапная болезнь или несчастный случай. Российские элиты хотят ликвидировать Путина — разведка 20 марта, 12:20 Цей матеріал також доступний українською Элиты РФ ищут способ как ликвидировать Путина (Фото:Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS)

В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных российскому диктатору Владимиру Путину, которые задумали его убить, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



«Их цель — скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных в результате войны в Украине», — отметили в ГУР.

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Сообщается, что часть российской политической элиты РФ рассматривает как преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора, отметили в ГУР. Официальная причина опалы руководителя ФСБ — роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способность украинской армии.

«Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая „случайность“», — сообщили в украинской разведке.

Там не исключают, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева.

«Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ», — отметили в ГУР.

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