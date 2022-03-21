План Б. Путин изменил тактику в войне против Украины — WSJ 21 марта, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Alexander Vilf via REUTERS)

Владимир Путин вынужден менять тактику в войне против Украины после провала основных поставленных задач, сообщает Wall Street Journal.



Ранее США и их союзники считали первоначальными целями Путина захват Киева в течение нескольких дней и замену власти на пророссийский режим. За три с лишним недели боев реализовать это не удалось.

Видео дня

Высокопоставленные американские чиновники рассказали, что Путин больше не ставит целью захватить украинскую столицу. Вместо этого он пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины.

Собеседники издания отметили, что Россия стремится обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымом, а также расширить свой контроль над Донбассом.

Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли российские войска, и будет продолжать бои, добавили чиновники.

«Исходя из наших военных оценок, похоже, Путин возвращается к тактике осады», — сказал один из источников газеты.

По его словам, для жителей окруженных городов это означает недели, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак.

Также Путин может расширить свои военные цели, если действия его вооруженных сил будут более успешными.

Собеседники газеты добавили, что вопрос Киева остается открытым, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить город и взять его.

В то же время издание уточняет, что эти данные — не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.