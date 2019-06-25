Возле Совета Европы протестуют против возвращения России в ПАСЕ 25 июня, 10:09 768 Цей матеріал також доступний українською Николай Полозов/Facebook Участники акции протестуют против возвращения России в ПАСЕ Николай Полозов/Facebook

Утром возле офиса Совета Европы в Страсбурге проходит митинг в поддержку Украины и против возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Соответствующие фото обнародовал у себя в Facebook адвокат Николай Полозов.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.