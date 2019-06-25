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Возле Совета Европы протестуют против возвращения России в ПАСЕ

25 июня, 10:09
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Николай Полозов/Facebook

Участники акции протестуют против возвращения России в ПАСЕ

Утром возле офиса Совета Европы в Страсбурге проходит митинг в поддержку Украины и против возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Соответствующие фото обнародовал у себя в Facebook адвокат Николай Полозов.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

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Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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