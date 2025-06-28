Новый «железный занавес». Страны Балтии заявили о выходе из конвенции о противопехотных минах

В пятницу, 27 июня, Латвия, Литва и Эстония сообщили ООН о выходе из Оттавской конвенции , которая запрещает использование противопехотных мин.

В частности глава МИД Литвы Кястутис Будрис написал в X, что Литва «лишена иллюзий» и считает, что Россия является самой долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы, поскольку «ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность и готовится к длительной конфронтации».

Он предупредил, что Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства и «каждого сантиметра территории НАТО».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также написал, что уроки, извлеченные из войны России против Украины, показывают, что для того, чтобы защититься, страны «не должны вводить односторонние ограничения на вооружение, которых не придерживается противник».

«Выйдя из Оттавской конвенции, Силы обороны Эстонии получат большую гибкость в выборе систем вооружений, инструментов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны», — написал он.

В министерстве иностранных дел Латвии также заявили, что с момента присоединения Латвии к Оттавской конвенции ситуация с безопасностью в регионе «существенно изменилась», поскольку Россия, вторгшись в Украину, откровенно продемонстрировала свое пренебрежение к территориальным границам суверенных государств и к международному праву.

«Выход предоставит Латвии гибкость для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны Балтии скоординировали процесс выхода и официально подали документы в пятницу, 27 июня.

Согласно Конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи документа.

Ранее издание The Telegraph писало, что часть Европы готовится установить новую взрывоопасную линию обороны — «железный занавес» из миллионов мин. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

По данным издания, страны НАТО, граничащие с Россией или Беларусью, приходят к выводу, что для того, чтобы сдержать возможное наступление, нужны средства, которые еще недавно считались неприемлемыми.

19 июня сообщалось, что парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин. В будущем Силам обороны страны будет разрешено использовать противопехотные мины. 5 июня такое же решение принял парламент Эстонии.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина. Верховная Рада ратифицировала договор еще в 2005 году.

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.