«Не вижу света в конце тоннеля». Президент Литвы рассказал о перспективах завершения войны России против Украины
Гитанас Науседа не видит оснований для оптимизма по поводу завершения войны (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований для оптимизма по поводу завершения войны в Украине в ближайшее время. Он заявил, что Россия лишь имитирует мирный процесс.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Европейская правда.
«Я надеюсь, что к моменту принятия следующей многолетней финансовой перспективы война в Украине будет завершена. Но пока я не большой оптимист», — заявил он.
Он объяснил свою позицию тем, что Россия лишь имитирует мирный процесс. По словам президента, Москва не демонстрирует реального желания продвигаться вперед.
«Я не вижу света в конце тоннеля. Это из-за нежелания России двигаться вперед — она лишь притворяется, имитирует переговоры», — говорит он.
Науседа подчеркнул, что прекращение огня является ключевым условием для начала мирного диалога, однако сейчас этого нет. Поэтому, подчеркнул он, реакция должна быть однозначной.
«Мы должны ввести 18-й пакет санкций. По моему мнению, этот пакет является хорошим, сильным и достаточным. Но, конечно, мы должны избежать каких-либо исключений или смягчений в нем», — подчеркнул он.
Отдельно Науседа акцентировал на важности трансатлантического единства. Он поддержал инициативу привлечения третьих стран к европейским схемам оборонных закупок.