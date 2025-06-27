Развертывание войск Северной Кореи на украинской территории, о чем предупреждает южнокорейская разведка, спровоцирует существенный перелом на поле боя, который может улучшить наступательные возможности российских войск. Об этом сказано в сводке Института изучения войны (ISW) 26 июня.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которые опубликовало агентство Reuters, КНДР может направить неуказанное количество войск в Россию для войны против Украины в июле или августе 2025 года. Северная Корея также продолжит поставлять РФ оружие.

ISW подчеркивает, что, поскольку Силы обороны Украины сохраняют ограниченное присутствие в Курской области, то северокорейские военные, скорее всего, будут воевать вместе с армией РФ на территории Украины. Это ознаменовало бы собой существенный перелом на поле боя, который может улучшить способность российских войск поддерживать одновременное наступление на нескольких направлениях.

При этом аналитики подчеркивают, что влияние северокорейской поддержки невозможно точно оценить без информации о размере и составе контингента, который КНДР отправит в Украину. Также пока неясно, как быстро войска Ким Чен Ына станут эффективными в операциях вместе с российскими оккупантами в Украине.

Reuters опубликовало данные разведки Южной Кореи о вероятном развертывании войск КНДР в Украине 26 июня. Член южнокорейского парламента Ли Сон Гвон, который ознакомился с информацией разведки, сообщил, что войска КНДР могут вступить в войну в Украине в июле или августе.