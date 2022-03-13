17-й день войны — хроника. Под Киевом оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, женщина впервые стала Героем Украины посмертно 13 марта, 07:10 Цей матеріал також доступний українською Пожар на складе в селе Квитневое Броварского района Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сегодня в Украине должны заработать новые гуманитарные коридоры: в частности в Сумской области откроются шесть путей эвакуации, всего должны заработать 14 коридоров.

Вчера из 12 гуманитарных маршрутов в трех областях Украины, о которых объявила Ирина Верещук, до конца дня удалось полноценно «запустить» лишь половину. Вывозить людей по остальным помешали обстрелы российских войск.

НВ следил за главными событиями субботы, 12 марта — как на фронтах в Украине, так и на международном фронте антипутинской коалиции.

Главное к 23:00

РФ захватила восточные окраины Мариуполя

Обстрелян Васильков Киевской области, там горит склад с боеприпасами, полностью уничтожен аэропорт.

В результате обстрела полностью уничтожен аэродром в Луцке.

За 16 дней войны погибли 79 детей, почти 100 получили ранения, разрушены более 280 учебных заведений.



Украина анонсировала открытие 14 гуманитарных коридоров: в Мариуполь, а также из Пологов, Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки, Тростянца, Сум, Лебедина, Конотопа, Большой Писаревки и Краснополья.

Потери РФ растут: за сутки оккупанты потеряли еще более 300 танков.

Зеленский впервые назвал потери украинских военных: 1300 человек с начала полномасштабной войны с РФ.

Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Полиция задержала на блокпосту нардепа от Слуги народа Александра Куницкого.

14 марта образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. ХНР

ДБР инициирует международный розыск нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы

Один из российских пленных, старший сапер воинской части РФ № 51−532, во время допроса СБУ рассказал, что возле Одессы должно было высадиться 600 морских пехотинцев, однако они отказались, понимая последствия

В Мариуполе продолжается гуманитарный кризис. По словам экс-замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на улицах города лежат тела его погибших жителей и вскоре начнется голод.

Владимир Зеленский заявил, что российские военные смогут зайти в Киев, только если полностью его уничтожат.

Зеленский призвал западных партнеров предоставить Киеву системы противоракетной обороны, чтобы Украина самостоятельно могла закрыть небо

Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя Ивану Федорову применяют пытки, чтобы он заявил на видео о своей поддержке оккупационных властей РФ

Под Запорожьем российский танк раздавил машину с двумя взрослыми и ребенком, они погибли

Херсонская прокуратура расследует попытку создания оккупантами « ХНР»

ХНР» Продолжаются переговоры между украинской и российской сторонами в видеоформате.

ВСУ збили над Херсонской областью два вертолета российских оккупантов

В Черниговской области освобождены два населенных пункта и захвачено более десяти единиц техники оккупантов

В Киевской области оккупационные войска обстреляли колонну женщин и детей, которые двигались по «зеленому коридору» — погибли семь человек, в том числе ребенок

Украинские военнослужащие сбили российский истребитель над Изюмом Харьковской области

Под Мариуполем украинские пограничники ликвидировали 15 российских военных, еще двоих удалось взять в плен

Ужгород больше не имеет возможности принимать внутренних переселенцев

Херсонский облсовет никогда не примет решение о создании так называемой « Херсонской народной республики», соответствующее заявление сделали 44 его депутата

Херсонской народной республики», соответствующее заявление сделали 44 его депутата ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали еще один командный пункт оккупантов на территории Украины

После временного захвата Мелитополя российскими оккупантами местная депутатка от оппозиционного блока Галина Данильченко призвала жителей не сопротивляться

Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом, только два украинских порта работают на экспорт

Из 14 коридоров в субботу сработали 9, эвакуировали около 13 тыс. украинцев

В Каховке Херсонской области пропал местный журналист Олег Батурин

Війна Росії проти України — хроніка подій 12−13 березня 2022

06:40 У Львові вперше за час війни чути вибухи

Вночі 13 березня у Львові місцеві мешканці повідомили, що пролунали вибухи, можливо, це вперше з початку війни.

06:29 Вбивство мирних жителів. На Луганщині розслідують військові злочини російських окупантів

В Луганській обласній прокуратурі зафіксували кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

06:25 Територіальна оборона Києва знищила колону техніки окупантів і зупинила її просування до столиці. Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



За його словами, 112-та Окрема Бригада ТО Києва за допомогою Стугни знищила танки окупантів, БМП, БТР із особовим складом та броньований автомобіль.

05:40 У Пентагоні не виключають, що російські окупанти можуть розширити бойові дії на захід України

Причиною такої думки є обстріл аеродромів у західній частині України, а саме у Луцьку та Івано-Франківську.

05:24 Морги низки білоруських міст переповнені російськими військовими — ЗМІ

Морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими. Вони надходять від початку вторгнення Росії в Україну.

04:58 Шредер провів переговори з Путіним та українською делегацією — Bild



Ексканцлер Німеччини та лобіст РФ Герхард Шредер кілька годин розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіном та українською делегацією на чолі з нардепом Рустемом Умеровим щодо припинення війни в Україні, повідомляє Bild.

04:24 Шубосховище, тарілки по 11 тисяч і склад картин. Журналісти опублікували фото палацу Медведчука зсередини



Журналісти Слідства.Інфо потрапили на територію палацу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та показали, який він має вигляд після ремонту.

04:18 На Луганщині російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси — це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем.

03:53 У Скадовську наразі немає окупаційних військ — мер



Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що у місті немає окупаційних військ. Зберігається контрольована ситуація.

03:41 Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про умови перебування українських біженців на території країни та їхню соціальну підтримку.

Закон гарантує законність перебування в Польщі громадян України та їхніх чоловіків і дружин, якщо вони не мають українського громадянства. Це стосується лише людей, які в'їхали в країну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також дозволено перебувати в країні дітям, яких народили в Польщі біженки з України, а студенти та школярі можуть продовжити навчання у польських закладах освіти.



3:25 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 13 березня в Сумах зеленого коридору не буде. Проте він зазначив, що робота над їхньою організацією ведеться і надалі.



3:10 Окупанти обстріляли Святогірську Лавру: розбиті всі вікна, є поранені



В суботу, 12 березня, було обстріляне приміщення Успенської Святогірської Лаври. Від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці.

02:13 Літати російськими літаками скоро може стати небезпечно — CNN

Телеканал зазначає, що через санкції Заходу, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, найбільші російські авіакомпанії виявилися практично відрізаними від більшості світу. Санкції США та ЄС також передбачають, що найбільші світові авіабудівники Boeing та Airbus більше не поставлятимуть запчастини і не обслуговуватимуть російські авіакомпанії. Це також стосується виробників реактивних двигунів.

Крім того, лізингові компанії, яким належить близько 80% із майже 900 комерційних літаків у російському авіапарку, мають вилучити їх до кінця місяця.

На думку фахівців, авіагалузь країни-агресора скоро може опинитися десь між іранською та північнокорейською.



01:57 Вперше жінка отримала звання Герой України посмертно



Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ. З них — 17 посмертно.

«Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24-го лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка Герой України, якій це звання присвоєно посмертно».

01:54 Російське керівництво не визначилося з кінцевою метою війни проти України — Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію станом на 00:00 неділі, 13 березня, за підсумками 17 днів повномасштабної війни Росії проти України:

окупанти намагаються відновити боєздатність та перегрупуватися, готуються продовжити наступ на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках;

на жодному напрямку ворог не досяг своїх цілей, зустрівши запеклий опір українців. Характер дій російських військових вказує на те, що військове керівництво росії не визначилося зі стратегічними завданнями та кінцевою метою війни проти України;

російські війська зазнають великих втрат, уповільнили темпи наступу, зупинені на переважній більшості напрямків. Продовжують знищувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури, готують додаткові сили та засоби, щоб компенсувати втрати;

на Волинському напрямку наступу окупантів не було. Військове керівництво Білорусі посилило охорону кордону з Україною, ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України залишається високою;

на Поліському напрямку не зафіксовано активних наступальних дій ворога, окупанти намагаються провести розвідку, уточнити позиції ЗС України та можливі шляхи наступу. Також противник створює ремонтні бази у Білорусі, щоб налагодити систему матеріально-технічного забезпечення;

на Сіверському напрямку зусилля ворога були зосереджені на тому, щоб удосконалити побудову військ та логістичне забезпечення;

на Слобожанському напрямку ворог намагався наступати в районі Ізюма та просунутися у напрямку Слов’янська. Після втрат під Харковом одна з БТГр 6-ї загальновійськової армії відступила до Білгородської області Росії для відновлення боєздатності;

на Донецькому та Таврійському напрямах тривають вогневі нальоти противника, окупанти намагаються штурмувати Маріуполь, підготувати резерви та перейти в наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворожі війська досягли незначних успіхів у напрямку Волновахи, захопили східні околиці та намагаються просунутися далі;

окупанти не відмовляються від безуспішних спроб наступу на Кривий Ріг, шукають слабкі місця в обороні українських захисників. Вводять резерви зі складу повітряно-десантних військ, намагаються утримати зайняті рубежі на окремих напрямках.

01:18 ЗСУ збили два вертольоти та два винищувачі окупантів

В суботу, 12 березня, по кількох військових об'єктах Повітряних сил завдано потужних ракетних ударів. Водночас три крилаті ракети окупантів були перехоплені протиповітряною обороною.

01:07 Потрібно ще триматися і боротися, Україна прийде по своє — Зеленський



«Потрібно ще триматися і боротися. Кожен день і ніч шукати, як завдати ворогові максимальної шкоди на всіх напрямках оборони. Під Житомиром та Києвом, під Черніговом, Сумами, Харковом, Донецьком, Луганськом, Маріуполем, на півдні країни та на дипломатичному фронті нашої країни. Маючи таку тактику і впевненість у своїх силах, ми прийдемо по своє… скрізь, де наша земля. І нехай окупанти та всі колаборанти, яких вони знайдуть, знають, що Україна їм ніколи нічого не пробачить та не забуде. Україна знайде та притягне до відповідальності кожного», — заявив глава держави в новому зверненні.

00:36 На Хмельниччині сотні місцевих жителів на колінах попрощатись із Героєм України Олександром Трояновським

Сотні жителів міста Волочиська стали на коліна на знак подяки Олександру, який боровся з російським ворогом до останнього подиху.

00:29 Під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах — голова ОДА Кім



«За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності… Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре», — повідомив Віталій Кім у відеозверненні.

00:01 Журналісти Слідства.Інфо встановили місця дислокації кадирівців в Україні



За даними Слідства.Інфо, кадирівці закріпилися у військовому містечку в Гостомелі під Києвом і утримують там заручників, на камеру вдаючи, що нібито захищають мирних мешканців.

Також бойовики перебувають в інших населених пунктах біля Києва. Зокрема, на відео з Бородянки журналісти ідентифікували командира чеченського ОМОНу Анзора Бісаєва. Журналісти повідомляють, що кадирівці можуть перебувати у селищі Бабинці біля Бородянки та у Ворзелі. На відео з України, які публікують кадирівці, Слідство.Інфо ідентифікувало начальника управління росгвардії в Чечні Шаріпа Делімханова та помічника Рамзана Кадирова по силовому блоку Данила Мартинова.

23:51 «Дочка російського військового злочинця». У Лондоні протестувальники зібралися біля будинку доньки Лаврова

У Лондоні протестувальники зібралися біля будинку, де мешкає донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Вони заявили, що вона відмиває злочинні гроші в Британії.

23:19 Мирні жителі під Києвом, яких розстріляли окупанти, почали евакуацію самостійно — ГУР

У Головному управлінні розвідки оприлюднили оновлені дані щодо трагедії біля села Перемога, де окупанти розстріляли колону мирних жителів.

За даними розвідки, люди намагалися врятуватися самостійно, без погодження зеленого коридору. В ГУР наголосили, що це дуже небезпечно.

23:15 Активісти заблокували фури, які везли до Росії європейські товари

Активісти на польсько-білоруському кордоні блокують фури з європейськими товарами, які намагаються в'їхати на територію Білорусі, а потім Росії.

«Фактично це один із небагатьох коридорів, якими йдуть ці товари. Вони вантажать всілякі макбуки ㅡ тобто все те, що фактично під санкціями, але в приватному порядку їх перевозять. Ми кажемо польському уряду: настав час бути чесними. Якщо санкції ㅡ значить санкції», — розповіла учасниця акції Ірина Земляна виданню hromadsке.

22:54 У Каховці Херсонської області зник місцевий журналіст Олег Батурин

Про це регіональному представнику Інституту масової інформації повідомила його дружина.

За її словами, приблизно о 16:00 Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біла автостанції, яка знаходиться неподалік від будинку журналіста.

«Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся», — розповіла вона.

Згідно з повідомленням у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Олег Батурін працює журналістом газети Новий день.

У Каховці на постійній основі немає російських військових, але окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.



22:44 Із 14 коридорів у суботу спрацювали 9, евакуювали близько 13 тис. українців

Із 14 відкритих коридорів 12 березня спрацювали 9, повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Спрацювали коридори у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці.

«Суми, ми допомогли близько 8 тис. людям, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велику Писарівку, то сьогодні виїхало близько 3 тис. людей», — повідомила Верещук у відеозверненні в суботу.

В Енергодарі Запорізької області коридор не спрацював, його не пропустили російські окупанти.

У Ворзелі, Ірпені, Козаровичах, Бородянці Київської області коридор не спрацював, Буча, Гостомель, Немішаєве — спрацювали.

Також Верещук подякувала українському Червоному Хресту за евакуацію літніх людей з будинку для людей похилого віку в Бучі.

Загалом сьогодні евакуювали близько 13 тисяч українців.

Завтра планують вивозити з тих самих міст, а також з Маріуполя, де в суботу не вдалося виїхати колоні через перешкоджання на російському блокпосту.

22:40 До 80 військовослужбовців морської піхоти РФ відмовилися брати участь у війні проти України після того, як їх висадили на Херсонщині

Про це повідомляють Ґрати, посилаючись на джерело у «правоохоронних органах міноборони у Криму».

Військовослужбовці усвідомили, що їх чекають не навчання, як говорили командири, а участь у боях проти українських сил.

За даними джерела, серед російських морпіхів були солдати строкової служби, які прослужили не більше кількох місяців, деякі навіть не встигли скласти присягу. Їм оголосили, що направляють на навчання, морським шляхом доставили до Херсонської області, де вони потрапили до зони бойових дій. Частина підрозділів зазнала втрат від мінометного вогню українських сил.

Після цього вони повернулися до окупованого Криму, де написали рапорти про відмову брати участь у бойових діях.

«Тих військовослужбовців, у кого було підписано контракт, незважаючи на рапорт, задіяли у війні. Решту співробітників військової прокуратури примушували до відкликання рапорту, погрожуючи порушенням кримінальної справи, проте тиск припинився після виступу Володимира Путіна 5 березня, який заявив, що у війні не задіятимуть строковиків російської армії», — сказано в повідомленні.



22:35 12 березня із Сумської області було евакуйовано понад 10 тис. осіб

За день 12 березня було евакуйовано 10052 особи з населених пунктів Сумської області, повідомив голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

«12 березня „зеленим коридором“ виїхали 1453 авто — 5729 громадян, 113 автобусів — 4343 особи, один мікроавтобус — 10 громадян», написав Живицький у своєму Telegram-каналі.

Евакуація здійснювалася із Сум, Лебедина, Конотопа, Тростянця, сіл Писарівка та Краснопілля.



22:31 Адміністрація портів України втратила зв‘язок з Маріупольською філією, лише два українські порти працюють на експорт.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

«Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості», — зазначили у Міністерстві інфраструктури.

АМПУ втратила зв’язок із Маріупольською філією, співробітники Адміністрації вже декілька днів не можуть зв’язатися з азовськими портовиками.

«Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа — немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку. На даний момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, — невідомий», — повідомили в уряді.

22:20 Після тимчасового захоплення Мелітополя російськими окупантами місцева депутатка від Опозиційного блоку Галина Данильченко закликала мешканців не чинити опір

Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.

У зверненні депутатка закликала мешканців міста «не дестабілізувати ситуацію» і не брати участь в «екстремістських діях» — протестах проти окупантів. Вона заявила про необхідність «підлаштувати всі механізми під нову дійсність», сказала, що зараз у місті створюють «комітет народних обранців», і закликала інших депутатів співпрацювати.



22:06 ЗСУ за допомогою безпілотника Bayraktar ліквідували ще один командний пункт окупантів на території України

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у Facebook.

«Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території. Welcome to hell!» — написав він.

22:01 Херсонська облрада ніколи не ухвалить рішення про створення так званої «Херсонської народної республіки»

Про це повідомив депутат облради Сергій Рибалко.

За його словами, в екстреному порядку вже відбулося засідання сесії Херсонської обласної ради, на якому ухвалено 44 голосами звернення про те, що Херсонщина — це Україна.

«Ви, окупанти, можете пройти на Херсонщину, але це місце, де вам завжди буде погано спати», — додав депутат.

Кремлівський режим планує організувати на тимчасово зайнятій ЗС РФ території Херсонської області «референдум» про створення так званої «народної республіки».

21:57 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про оперативну ситуацію в Україні та стан російських окупантів.

В етері всеукраїнського марафону Маляр заявила, що ворог деморалізований, його логістика фактично знищена, а командири деяких підрозділів навіть не виходять на зв’язок зі своїми підлеглими. При цьому через те, що певні території тимчасово зайняті окупантами, вони намагатимуться закріпитись на цих рубежах. Заступниця міністра закликала жителів тимчасово захоплених територій чинити опір за прикладом жителів Херсона та Мелітополя, які виходять на антиросійські протести.

За словами Маляр, Росія у відчаї через те, що не змогла підкорити українські регіони, але не залишає задуму просунутися вглиб території України.

«Перемога буде не за один день, треба набратися сил, терпіння і продовжувати воювати… Оскільки фронт дуже широкий, практично по всій країні, то в динаміці в якомусь місці ворог зміг зайняти більше території. Десь навпаки — знищили ворога… Ворог не контролює якихось територій, а лише тимчасово займає», — зазначила вона.

Заступниця міністра також сказала, що плани Росії щодо захоплення України «максимум за тиждень» провалилися завдяки потужній відсічі ЗСУ та готовності української влади до всіх сценаріїв. Через це окупанти змушені переплановувати свої дії та перегруповувати війська.



21:46 Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що російський диктатор Володимир Путін може продовжити агресію та атакувати одну із країн НАТО.

«Ніхто не має виправдовувати Путіна. Тому що він може розширити свою військову діяльність. Це може бути агресія проти однієї з країн НАТО або якоїсь іншої країни», — сказав голова дипломатії ЄС в інтерв'ю СNN Turk.

Він також наголосив — є серйозні побоювання, що Путін продовжить агресію. Тому ЄС мають зараз обмежити можливості РФ атакувати у майбутньому, сказав Боррель.

«Ми маємо ізолювати Росію від міжнародної спільноти, ми маємо підтримувати Україну», — зазначив він.

21:34 Понад 600 чехів зголосилися вступити до Міжнародного легіону Тероборони.

Про це повідомляє Dennik.cz, посилаючись на дані офісу президента Чехії.

Ці дані озвучив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам Чехії, які вирішать вступити до ЗСУ.

Влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, які поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

21:23 Білоруські військові категорично відмовляються брати участь у війні Росії проти України, тож командування почало призначати російських офіцерів на керівні посади, щоб придушити протести в армії

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

За даними Центру стратегічних комунікацій, в окремих частинах, що дислокуються в Бресті, почалися бунти — військові, в тому числі офіцери, не хочуть брати участь у війні. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС з сім'ями з країни.

«Щоб стабілізувати ситуацію, з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, яких призначають на посади у ЗС Білорусі», — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що указ білоруського диктатора Олександра Лукашенка від 24 лютого про призов військових запасу негативно вплинув на психологічний стан населення, «серед білорусів, які підпадають під його дію, поширюються настрої про тимчасовий виїзд із Білорусі»

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що білоруська армія не має наміру брати участь у війні Росії проти України, а білоруське командування «пише росіянам відписки».

21:17 Голова Запорізької обласної військової адміністрції Олександр Старух розповів про те, як російські військові зривають рух гумнітарних конвоїв та прокоментував трагічну загибель двох дорослих та дитини в автомобілі, на який наїхав танк окупантів.

«При спробі обійти зірваний міст, конвой зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку», — описав Старух ситуацію з одним з гуманітарних конвоїв у своєму Telegram-каналі.

Щодо іншого гуманітарного конвою, який слідував в Маріуполь, голова ОВА повідомив, що він на кожному блокпосту до населеного пункту Токмак "розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни".

"У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська", — повідомив Старух.

Він також зазначив, що, за інформацією ГУ Національної поліції у Запорізькій області, 6 березня 2022 року, на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району російський військовий танк переїхав автомобіль марки Таврія.

«Внаслідок цього нелюдського злочину загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автівці», — наголосив Старух.

21:12 Персональні санкції Заходу проти російських багатіїв мають змусити їх вбити або змістити диктатора Володимира Путіна, вважає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін

«Ми в ЦПК з партнерами багато в такі санкції вкладаємося. Я поясню нашу логіку. По-перше, йдеться не лише про олігархів, а про військово-політичне керівництво Росії, яке дуже зрощене з олігархатом. Це фактично одна й та сама група людей. Ціль цієї акції не так покарати їх або розлютити Путіна, як змусити цю групу Путіна вбити або змістити. Тобто створити для дуже впливового прошарку російської влади, політикуму, бізнесу ситуацію, в якій їм буде вигідніше вбити Путіна, ніж [йти за його божевіллям]», — пояснив Шабунін в ефірі Радіо НВ.



20:58 Президент AmCham в Україні Андрій Гундер назвав ганьбою поведінку Американської торгової палати у Росії

Він розкритикував російську AmCham і заявив, що американські компанії мають припинити свою діяльність у країні.

Відповідну заяву Гундер опублікував на своїй сторінці у Twitter.

«Поведінка AmCham у Росії це ганьба. Підприємства США мають припинити свою діяльність — розплющити очі на військові злочини, які вбивають жінок та дітей», — написав Гундер.

Також він заявив, що ніякого business as usual у Росії немає.

«Не надсилайте мені більше листів. Слідом за російським військовим кораблем — іди нах*й», — написав президент української AmCham.

20:51 Ввечері окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі ДСНС України.

Внаслідок обстрілів «горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозапрвна станція», сказано в повідомленні.

20:44 Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поки що не має наміру припиняти війну проти України

Радник Макрона уточнив, що у французької сторони склалося таке враження після розмови Путіна з президентом Франції та з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Путін, як і раніше, звинувачує у конфлікті Україну, додали в Єлисейському палаці. Шольц та Макрон також згадували мера Мелітополя. Українська влада раніше повідомляла, що його викрали російські окупанти. Путін заявив, що розбиратиметься у цьому питанні.

У Парижі знову наголосили, що Путін несе відповідальність за воєнні злочини, але він все ще може ухвалити правильне рішення.

Макрон сповнений рішучості вичерпати всі дипломатичні засоби та запропонувати президенту країни-агресора варіанти, але в Парижі готові зайняти жорстку позицію щодо Путіна.

«Ми чинитимемо на нього максимальний тиск і не поступимося», — сказано у повідомленні.

20:41 У Франції проросійському кандидату у президенти Еріку Земмуру розбили яйце об голову. Політик виступає за зняття санкцій з Російської Федерації.

Інцидент стався, коли він прибув до Муассаку, де мав проводити свою передвиборчу кампанію. Тільки він вийшов з автомобіля, як одразу отримав удар яйцем об голову від чоловіка середнього віку. Нападника одразу ж затримали правоохоронці.



20:33 Ужгород більше не має можливості приймати внутрішніх переселенців.



Про це заявив мер міста Богдан Андріїв на своїй сторінці у Facebook.



«На сьогодні Ужгород уже не має можливості поселяти наших співвітчизників, тому звертаюся до голів об'єднаних територіальних громад із проханням допомогти із тимчасовим проживанням переселенців, або ж допомагати із виїздом за кордон, якщо люди хочуть виїхати», — повідомив він.

За словами Андріїва, за різними підрахунками, в обласному центрі Закарпаття зараз перебувають щонайменше 30 тис. переселенців. Понад 5 тисячам з них тимчасове проживання, харчування, надання необхідних речей та продуктів забезпечує Ужгородська міська рада. Решта переселенців проживають у хостелах, готелях, квартирах, будинках, тобто у приватному секторі.

20:22 Окупаційні війська не пропустили швидку до 18-річної дівчини з Балаклії, у якої почалися пологи

Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Згідно з повідомленням, російські військові не пропустили медиків через блокпост.

Пологи довелося приймати місцевому фельдшеру.

«Вже інша бригада фельдшерів змогла вивести породіллю з малюком у безпеку та доставити до лікарні», — зазначили в Telegram-каналі.

20:15 Під Маріуполем українські прикордонники ліквідували 15 російських військових, ще двох вдалося взяти в полон.

Про це повідомляється на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

20:11 Українські військовослужбовці збили російський винищувач над Ізюмом Харківської області

Ворожому екіпажу вдалося перетнути державний кордон, літак упав у Білгородській області РФ.

Голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ракета, випущена з переносного зенітно-ракетного комплексу Stiinger, вразила російський літак близько 12:00 суботи, 12 березня.



20:09 В Одесі та Одеській області скоротили комендантську годину.

Від завтра вона триватиме з 20:00 до 06:00, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

20:06 В окупованому РФ Криму крематорій вдень і вночі утилізує загиблих російських військових, а школи перетворюють на госпіталі для лікування поранених

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Радіо НВ.



19:57 Президент Володимир Зеленський по відеозв'язку звернувся до італійців, які вийшли підтримати Україну

Глава держави заявив, що з початку вторгнення з вини російських окупантів загинули 79 українських дітей.

"…Ви можете бути певні, що на вас і ваших близьких чекає ще довге майбутнє, і ми за вас щасливі. А для нас те, що в нас є, може бути востаннє… Як у 79 українських дітей, 79 українських сімей, зруйнованих ганебною війною, вторгненням Росії в Україну. 79 сімей втратили найцінніше, але все ще змушені боротися, зібратися, вижити та воювати за майбутнє, яке для них уже закінчилося у фотографіях 79 убитих війною дітей".



19:45 У Київській області окупаційні війська обстріляли колону жінок і дітей, які рухались "зеленим коридором" — загинули семеро людей, в тому числі дитина



Про це повідомляє ГУР Міноборони.



«Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу», — сказано в повідомленні.

19:33 У Чернігівській області звільнено два населені пункти та захоплено понад десять одиниць техніки окупантів



Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва», — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що як трофеї захоплені понад 10 одиниць техніки ворога.

У ще одному повідомленні Міноборони наголошується, що окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах області, де мешкає мирне населення.

«Інженерними підрозділами оперативного командування Північ сьогодні ліквідовано одну таку бомбу, яка була скинута поряд з населеним пунктом. Завдяки вмілим діям наших саперів авіабомбу ФАБ-500 (500 кг в тротиловому еквіваленті) було знешкоджено», — заявили в Міноборони.

19:28 У Луганській області завтра планується евакуаційний поїзд



Він вирушатиме зі станції Новозолотарівка, що розташована в селі Золотарівка Сєверодонецького району.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Орієнтовний час відправлення евакуаційного поїзда — 14:00. Проте Гайдай попереджає, що можливі зміни.

Місця збору для організованого виїзду до станції:

Лисичанськ, вул. Сосюри 324 (база ДСНС) з 10:00−12:00;

Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 28 (міський Палац культури) з 10:00−12:00.

11 березня Гайдай заявив, що 70% території області захоплено російськими окупантами.

19:24 ЗСУ збили над Херсонською областю два вертольоти російських окупантів

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

«Два гелікоптери окупантів збили над Скадовським районом Херсонської області. Один із пілотів вижив, везуть до лікарні», — написав він у Telegram.

19:16 На сайті міської ради окупованого Генічеська з’явилося повідомлення про відставку місцевої влади

«Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку», — сказано в повідомленні, підписаному міським головою Олександром Тулуповим.



19:01 Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори з російською делегацією тривають безперервно у відеоформаті

«Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами», — написав Подоляк у Twitter і опублікував спільне фото з головою ОП Андрієм Єрмаком.

18:57 В Івано-Франківській області затримали двох людей, яких підозрюють у спробі захопити владу у західних областях України та створити «Республіку Україна»

Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури у Facebook.

Двох затриманих підозрюють у спробі організації насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади у західних областях України. Їм повідомили про підозру за статтею ч. 1 ст. 109 КК України, за якою передбачено до 10 років позбавлення волі.

«За даними слідства, двоє подільників підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення Федеративної Республіки України шляхом відокремлення від держави України окремих її областей», — сказано в повідомленні відомства.

Підозрювані хотіли організувати «національні збори», щоб пред’явити вимоги щодо усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади, а також проведення псевдовиборів та утворення «рад», зазначили у відомстві.

За даними слідства, вони підбирали та залучали у різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Вони повинні були вчинити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, а також вчинити насильство щодо представників влади та інші дії, які можуть призвести до захоплення та блокування органів державної влади в окремих регіонах України, додали в прокуратурі.

Також правоохоронці зазначили, що підозрюваних підшукували на території західних областей України близько 500 осіб із досвідом ведення бойових дій для захоплення адміністративних будівель.

«Крім того, змовники створили та очолили громадські організації для поширення публічних закликів та матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди», — наголошує відомство.



18:54 Авантюра диктатора Володимира Путіна була дуже погано підготовлена, а тому хтось відповідатиме за провал, вважає кореспондент Російської служби ВВС Ілля Барабанов.

В ефірі Радіо НВ він розповів, які заходи зараз вживають у Кремлі і коли відреагують росіяни на падіння економіки.

18:51 Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій проходять у відеоформаті.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

«Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський», — заявив він.



18:44 Херсонська прокуратура розслідує спробу створення окупантами «ХНР».



«Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом готування до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України)», — зазнчається у повідомленні прокуратури на її сторінці у Facebook.

За даними слідства, на території Херсонській області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки — «ХНР».

"Для цього вони намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами РФ. Наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", — сказано в повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

18:41 Президент США Джо Байден доручив виділити військову допомогу Україні на суму ще 200 млн доларів

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Глава Білого дому підписав відповідний меморандум. Допомога включає товари та послуги військового призначення, а також військове навчання та підготовку. CNN з посиланням на представника Білого дому повідомляє, що загальна сума допомоги США Україні у сфері безпеки за останній рік сягнула 1,2 млрд доларів.



18:35 У Київській області 12 березня станом на 17:00 евакуювали майже 2 тисячі людей

«Станом на 17:00 евакуаційна колона (40 автобусів) за маршрутом с. Микуличі - с. Немішаєво — с. Білогородка в супроводі 2 автомобілів ДСНС прибула до с. Білогородка Бучанського району», — сказано в повідомленні ДСНС України.

18:31 МЗС України надаватиме максимальну підтримку українцям, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«За останні два тижні дуже багато українців втекли від війни за кордон. Деякі з них офіційно подали на статус біженця за кордоном. Це вимагає нашої додаткової уваги, і ми в Міністерстві закордонних справ вже розпочали роботу з надання максимальної підтримки громадянам України, які вимушено через війну виїхали за кордон», — сказав Кулеба під час брифінгу.

Український міністр нагадав, що відомство запустило ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua щодо правил в'їзду та перебування на території тих чи інших країн під час пандемії COVID.

«Ми дуже скоро відкриємо новий функціонал цього сервісу, і кожен з тих, хто потребує такої інформації, хто виїхав за кордон, зможе дізнатися про особливості свого правового статусу, можливості отримання допомоги у конкретній країні, яка передбачена законодавством, соціальними послугами цієї країни», — уточнив український міністр.

Міністр додав, що консули готові надати допомогу кожному українцю, який опинився за кордоном.

«Де б ви не були, ви залишаєтеся громадянами України, і Українська держава дбатиме про вас», — наголосив Кулеба.

18:26 У Харкові взяли під варту найманця російської ПВК.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в умовах воєнного стану запобіжний захід росіянину обрав прокурор, а не слідчий суддя відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу.

54-річному громадянину РФ інкримінують зазіхання на територіальну цілісність України, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України), а також незаконне перетинання державного кордону із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 332−2 КК України).

Слідство встановило, що росіянин, будучи охоронцем ПВК, незаконно перетнув кордон за завданням військового командування РФ. Він перевіз через кордон боєприпаси, що призначалися для вбивства українців. Під Харковом він вступив у бій із українськими військовослужбовцями, отримав поранення та здався в полон.

10 березня СБУ опублікувала відео допиту росіянина. Він заявив, що за 2 тисячі доларів найнявся охоронцем у ПВК у Ростові. Йому доручили супроводити через кордон два КАМАЗи. За словами найманця, він дізнався про те, що перевозить, лише в Україні. Українські бійці знищили колону росіян та взяли найманця в полон.



18:12 Під Запоріжжям російський танк розчавив машину з двома дорослими та дитиною, вони загинули

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

Трагедія сталася 6 березня на дорозі між селами Нестерянка та Мирне Запорізької області. Таврія з цивільними, які намагалися виїхати з небезпечної зони, зупинилася на узбіччі. Російський танк переїхав машину, вона спалахнула, двоє дорослих і дитина загинули.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.



18:03 Президент Володимир Зеленський заявив, що до мера Мелітополя Івана Федорова застосовують тортури, щоб він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ

«Ми знаємо, що він живий. І люди сьогодні, дві тисячі людей вийшли в Мелітополі, незважаючи на те, що його окупували російські війська — вони вийшли, бо побачили, куди вони забрали цього мера. Люди показують де він знаходиться. Вони (російські окупанти — ред.) там його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм (окупантам — ред.) потрібне відео», — заявив Зеленський на прес-конференції з іноземним ЗМІ 12 березня.

Президент також наголосив, що Росія використовує тактику терористів.

«Ну, ми бачили з вами таке в кіно. Ну, і ми бачили таке кілька разів за останні 100 років, на жаль, терористичні акти, коли беруть людей, записують на відео, людина має щось сказати, інакше її вб’ють», — зазначив він.

Зеленський також додав, що меру Мелітополя загрожує смерть.

«Вони не соромляться цього відео! Вони просто його беруть, завозять до підвалу, просто катують, записують відео і потім просто вбивають. Одного мера так убили. Наразі вони взяли іншого мера. Це — як сказав президент Путін — „демілітаризація“ чи „військова операція“? Та ні, це просто тероризм. З доказами. І з усіма наслідками для них», — підсумував він.



18:01 Західні партнери можуть надати Києву системи протиракетної оборони, щоб Україна самостійно могла закрити небо

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для закордонних ЗМІ.

«Є декілька можливостей закрити небо. Є протиракетна оборона, яку можна надати Україні», — сказав він.

Зеленський додав, що Україна просила протиракетну оборону у тих країн, які її мають.

На його думку, державам НАТО складно надати допомогу, але влада України може заплатити за неї за необхідності та готова взяти кредити або витягнути останні гроші з українського бюджету. Президент також уточнив — Україна сама може доставити обладнання до країни.

«Сам народ з усього світу готовий надати Україні альтернативу закриття неба. Усі готові, але не ті, хто вирішує це питання», — сказав Зеленський.

17:58 Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли Росія розповідає про те, що Україна начебто має «хімічну зброю», то виникає думка, що саме Росія може її застосувати проти українців

«Дуже страшно за людей, за наших громадян і дуже страшні сигнали від Росії. Коли вони кажуть, що якусь хімічну зброю вони у нас знаходять — ти вже думаєш: значить вони можуть застосувати хімічну зброю. Всі їх сигнали — не просто так. Вони лякають людей. В залякуванні є одна проблема: зі 100 меседжів залякування — десять можуть відбутися», — заявив він.



17:55 Президент Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів з Росією щодо завершення війни, розв’язаної російським диктатором Володимиром Путіним

В інтерв'ю іноземним ЗМІ глава держави наголосив: Україна на 100% знає, що перемога буде, і на 100% не знає коли. За його словами, зараз дипломати працюють і обговорюють деякі подробиці можливого порядку денного між Україною та Росією.

«Початок має бути з припинення вогню. Це дасть змогу розблокувати гуманітарні процеси, вивезти людей та доставити їжу, воду та ліки», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що радий сигналу з боку РФ про те, що діалог можливий. Він розповів, що за останні два роки жодного разу цього не чув та провів «сотню переговорів з лідерами різних країн, яким давав всі можливості бути переговорниками, посередниками — ким завгодно, щоб просто відбулася зустріч». Зеленський заявив, що тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.

«З самого початку були якісь ультиматуми з боку РФ. Ми не пішли на жодні ультиматуми, війна поглиблювалася. Зараз ми бачимо, що швидкої три-чотириденної операції з окупації нашої країни, зміни керівництва, зміни прапора не сталося… Зараз вони почали про щось говорити, а не лише кидати ультиматуми. Я вважаю, це принципово інший підхід і він має бути таким», — сказав президент.

17:53 Після вторгнення російських військ в Україну пандемія коронавірусу вже не є головною тривогою європейців. Тепер це страх перед ядерним знищенням континенту. Популярними стають індивідуальні бункери, інструкції з виживання та пігулки з йодом.

Скорочену версію статті про це New York Times можна прочитати за посиланням.

17:47 Українські правоохоронці кваліфікували як екоцид обстріл росіянами дослідницької ядерної установки Джерело нейтронів у Харківському фізико-технічному інституті

Провадження зареєстрували за ст. 441 Кримінального кодексу України, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ) розташовується на вулиці Академічній у харківському мікрорайоні П’ятихатки. Ця частина міста перебуває під обстрілом російської реактивної артилерії з першого дня вторгнення.

6 березня російська РСЗВ Град вдарила по ХФТІ. Встановлення Джерело нейтронів завантажено 37 паливних ядерних елементів.

У прокуратурі констатували, що свідомий удар по ядерному об'єкту міг спричинити масштабну екологічну катастрофу.



17:42 Російське командування дало своїм військовослужбовцям команду стріляти у мирних жителів, аби захопити Харків



Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови окупантів, оприлюднене у суботу, 12 березня, Службою безпеки України.

«Тепер сказали всіх х**рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти. Нас тут мало, нас оточили тут… Усіх х**рити, всіх. Ось снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом убив, які просто ліхтариком у наш бік світили», — розповів один з російських солдатів.

17:39 Англійська Прем'єр-ліга відсторонила Абрамовича від управління Челсі

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Зазначається, що це рішення не вплине на життєдіялність футбольного клубу.

«Після введення санкцій урядом Великої Британії рада Прем'єр-ліги дискваліфікувала Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу Челсі.

Рішення ради не впливає на здатність клубу тренуватися та проводити матчі, як це передбачено умовами ліцензії, виданої урядом, термін дії якої закінчується 31 травня 2022 року", — йдеться у заяві клубу.



17:34 Володимир Зеленський заявив, що російські військові зможуть зайти до Києва лише якщо повністю його знищать.

«Щодо Києва. Якщо будуть десятки тисяч військових, яких Росія мобілізує, і вони прийдуть із сотнями чи тисячами танків, то вони зайдуть до Києва. Ми це розуміємо. Якщо вони робитимуть коврове бомбардування і вирішать просто стерти історичну пам’ять усього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть до Києва. Якщо вони знищать усіх нас, вони зайдуть до Києва. Якщо в цьому ціль — то нехай заходять. Але їм доведеться жити землі самим, без нас. Друзів на цій землі вони не знайдуть», — сказав президент України.

17:26 Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон спілкувалися з українським лідером Володимиром Зеленським перед розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини та у Twitter Зеленського.

«Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти мирних жителів. Прошу партнерів допомогти звільненню полоненого мера Мелітополя. Обговорив також перспективу мирних переговорів. Маємо спільно зупинити агресора», — написав Зеленський.

На сайті уряду Німеччини наголошується, що німецький канцлер домовився підтримувати зв’язок із президентом України.

Після цього Макрон і Шольц зателефонували Путіну і закликали його негайно припинити вогонь

«Під час 75-хвилинної бесіди канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальшого змісту розмови», — сказано у повідомленні.

17:20 Ексзаступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що у Маріуполі трупи місцевих мешканців лежать на вулицях міста.

«Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, незабаром почнеться голод. Орки знищують місто, як Сталінград чи Алеппо», — написав він.

За його словами, літаки бомбять безперервно.

«Це ад. Бойовий дух військових, усіх захисників Маріуполя на найвищому рівні. Російських льотчиків потрібно страчувати», — сказав він.

17:07 Один з російських полонених, старший сапер військової частини РФ № 51−532, під час допиту СБУ розповів, що поблизу Одеси мали висадитись 600 морських піхотинців, однак вони відмовилися, розуміючи наслідки

Відповідне відео допиту опублікувала Служба безпеки України.

Чоловік розповів, що спочатку був на навчаннях. Згодом його разом з іншими солдатами перекинули на воєнні дії. Шість діб вони рухалися територією України, допоки їх не зупинили українські військові під Миколаєвом. Про те, що відбувається в країні начебто не знав, оскільки у них забрали мобільні телефони.



«Коли ми їхали, то вже бачили, що ситуація накаляється. Що їдемо сюди не миротворцями, а реально воювати. Ставили питання командирам — якого біса ми тут взагалі робимо, потрібно розвернутися назад та їхати. Але не доїдемо ми назад. Ешелони позаду вбивають тих, хто дезертирствує», — зазначив він.

Також додав — жалкує, що разом з іншими військовими не збунтувався, як морські піхотинці поблизу Одеси.

«Під Одесою морпіхи не вийшли з судна, 600 осіб. Вони дали бунт. Зрозуміли, що відбувається. Вони просто не зійшли з судна», — пояснив військовополонений.

17:04 Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 1300 українських захисників

«У нас загинули близько 1300 військових, а в Росії - понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу», — заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України вперше назвав кількість загиблих українських бійців.

17:01 Російські окупанти через свої величезні втрати в боях з українськими захисниками почали звозити під Миколаїв примусово «мобілізованих» жителів ОРДЛО

Про це 12 березня, повідомив голова місцевої ОВА/ОДА Віталій Кім.

«У них втрати. Женуть уже не техніку, а КУНГи (закритий кузов-фургон військових вантажних — ред.) з людьми. З „ЛНР/ДНР“. Звичайні люди. Їх взяли, посадили, змусили та притягли сюди. Вони не те що не вояки. Вони кажуть: „Ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають“… По суті, це все рухи для відволікання нашої уваги, але є ще обстріли», — розповів Кім.

16:59 Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду Відродження створили онлайн-платформу Люди для України.

Це онлайн-платформа, мета якої об'єднати та скоординувати дії волонтерів, що над забезпечення потреб ЗСУ та Територіальної оборои. Вона дозволить профільним фахівцям Міністерства оборони України в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів із закриття конкретних потреб української армії.



16:54 Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією у Єрусалимі



Вдень 12 березня на прес-конференції з іноземними ЗМІ він уточнив, що таку пропозицію зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.



«Що стосується країни Ізраїлю та прем'єр-міністра Беннета. Ми загалом позитивно ставимося до посередництва когось, але я не називаю пана Беннета кимось, бо вважаю, що він може відіграти важливу роль. Насамперед, тому що Ізраїль така країна. У ній багато історії та паралелей багато… Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно та не конструктивно зустрічатися у Росії, Україні та Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти розуміння, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так», — заявив президент.

Нафталі Беннетт останніми днями намагається відігравати роль посередника у врегулюванні між Україною та РФ. Він побував у Москві, де провів переговори з Володимиром Путіним, неодноразово спілкувався телефоном із Зеленським. Конкретних результатів ці посередницькі зусилля наразі не принесли.

16:45 Російські війська легалізують мародерство на захоплених українських територіях, щоб у такий спосіб вирішити проблеми з логістикою та комунікаціями

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

«У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію», — сказано в повідомленні відомства.

ГУР зазначає, що тепер основне завдання окупантів — закріпитись на позиціях, прикриваючись мирним населенням. При цьому російські війська виявилися відрізаними від постачання та отримали наказ перейти на «самозабезпечення».

"Тобто відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки", — пояснює російський наказ ГУР.

Відомство нагадує про численні відео, де окупанти мародерствують на захоплених територіях. Також ГУР наголошує, що це не єдині злочини російських військ в Україні: окупанти скоюють вбивства, тортури та зґвалтування у тому числі й неповнолітніх.

«Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює - відомі. І відплата буде неминучою», — додали в ГУР.



16:33 Поліція зтримала на одному з блокпостів нардепа від Слуги народу Олександра Куницького.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

Подробиць Фацевич не розкрив.

«Найкращий день», — прокоментував коротко він.

16:26 У місті Кремінна Луганської області після пошкождження будівлі окупаційними військами рятувальники виявили одну загиблу людину та двох постраждалих, повідомляє ДСНС.

У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілу окупаційних військ сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл, квартири у багатоповерховому будинку, магазину та гаражу.

Через обстріли сталося також загоряння 11 житлових будинків та однієї квартири в місті Рубіжне.

«Сталася пожежа в цеху трубного завода та картонно-тарного комбіната. Рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають населенню вибратися з підвалів. Триває обстріл міста», — зазначається в повідомленні ДСНС.

16:23 Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з понеділка, 14 березня освітній процес має розпочатися принаймі в 14 областях

«Освітній процес ми маємо запустити хоча б у тих регіонах, де це можливо і безпекова ситуація це дозволяє. На сьогодні, освітній процес з понеділка має розпочатися принаймі в 14 областях», — сказав він.

За його словами, в решті областей приймають рішення щодо подальших дій.

16:20 ДБР ініціює оголошення нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви у міжнародний розшук

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег, повідомляє прес-служба відомства.



16:16 НВ опублікував історію евакуації британсько-української сім'ї з Києва до Варшави.



16:13 Лондонський Челсі може не дограти сезон до кінця через санкції проти російського власника клубу Романа Абрамовича

Критичною ситуація стала після того, як банк Barclays заблокував корпоративні кредитки Челсі.

Повідомляється, що клуб має трохи готівки, якої вистачить на короткий термін, і він не зможе у повному обсязі платити за охорону і обслуговування матчів, через що можуть бути закриті деяки сектори стадіону.



16:04 Окупанти підірвали дамбу, але не змогли відновити водопостачання в окупований Крим

Про це повідомив голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі Крим.Реалії.

«Це спроба Росії, на мою думку, ні для кого не новина. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою — не більш ніж пропагандистський крок», — сказав він.

Буданов уточнив, що окупанти підірвали одну з дамб і вода частково пішла Північнокримським каналом.

«Але вода просто не може сама йти — це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде», — зазначив голова ГУР.



15:54 Українські військові зупинили колону окупантів у Київській області



Відповідне відео оприлюднено на сторінці Сил спеціальних операцій у Facebook.

«Росіяни гнали до Києва близько трьох десятків танків та БМП, але натрапили на засідку», — сказано в повідомленні.



15:45 Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські окупанти планують провести псевдореферендум на тимчасово зайнятих ними територіях Херсонської області для проголошення т. зв. ХНР



«На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Хлань також звернувся до депутатів Херсонської облради: «Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення „ХНР“ перетворить наш край на безнадійну дірку без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати „ХНР“… Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а справді громадянами, чиї імена пам’ятатимуть наступні покоління», — заявив він.

15:37 Етнічна росіянка, яка проживає в Гостомелі, заявила, що не просила російських окупантів її захищати.

«Розумієте, я сама росіянка. Я маю сказати, що я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину, але на даний момент я маю сказати, що таку наволоч у житті не бачила. Я ніколи не могла б подумати, що вони приїдуть мене захищати. Я просила їх про це? Я просила Кадирова забрати золоте кільце на ворота? Ні. С*ки вони», — сказала вона.

15:27 Росіяни розстріляли цивільний автомобіль під Харковом

До Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставили двох чоловіків, автомобіль із якими розстріляли на Білгородському шосе.

Один із чоловіків від отриманих поранень помер у приймальному відділенні, другого — оперують. Про це Суспільному повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у суботу, 12 березня.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео палаючого автомобіля. За словами очевидців, росіяни обстріляли автомобіль із лісосмуги, а одному з чоловіків — вибухом відірвало ноги.

15:24 Супутниковий інтернет Starlink від компанії Ілона Маска вже в Одесі



Про появу терміналу Starlink повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Пристрій отримав Одеський гуманітарний центр на вулиці Рішельєвська, 9. Його використовуватимуть при відключенні або проблемах з основою мережею.

15:17 Окупанти повністю розбомбили стадіон клубу української Прем'єр-ліги



Фото руйнувань стадіону імені Юрія Гагаріна Десна опублікувала на своїй сторінці у Facebook.



Внаслідок бомбардування зруйновані трибуни, а на поліутворилася величезна яма.

«Вже втретє москальські окупанти обстріляли найнебезпечніший у місті військовий інфраструктурний об'єкт — стадіон нашої рідної команди. На фото — наслідки нічного авіабомбардування.

Але ми все зможемо відбудувати, ми станемо тільки сильнішими і кращими, а вам, «сусіди», жити з цим все життя.



15:04 Український Bayraktar знищив ракетну систему залпового вогню Ураган



14:56 Харкові затримали диверсантів

Як повідомили у Державній прикордонній службі, у диверсантів знайшли вибухові речовини.

14:48 «Резерви закінчуються»: Арестович дав прогноз, скільки ще зможуть протриматися ЗС РФ

«Їх треба зібрати, кинути у бій. Нам їх треба перебити. Це десь 10 днів займе. І це буде останнє, на що вони здатні. Все. Тобто можемо впевнено говорити, що з 10 чисел квітня, може, трохи раніше чи пізніше, війська РФ стануть у позиційну оборону. У позиційній обороні вони можуть протриматися ще місяць максимум… Почнуться реальні переговори, де вони вже не вийожуватимуться, а будуть шовковими та пухнастими зайчиками», — сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.



14:42 СБУ показала відео допиту полоненого російського військового, який раніше був найманцем ПВК Вагнера



14:26 Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців — Мінрегіон

«Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садках тощо)», — йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України.



14:23 Армія окупанта легалізує мародерство — ГУР

Головне управління розвідки інформує:

У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Тепер основне завдання окупантів — закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на «самозабезпечення» до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі - неповнолітніх.

Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.

Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює - відомі. І відплата буде неминучою.

14:21 Обстріли Сєверодонецька: постраждали двоє дітей-близнюків, ворог цілив по лікарні

14:13 Ми перемололи третину їх військ, противник намагається зішкрібати резерви — Арестович

«Понад 90 БТГ противник застосував з початку 24 лютого. Понад 30 з них знищені або виведені з ладу, тобто втратили боєздатність. Ми перемололи третину війська противника. Зараз противник намагається зішкрібати резерви з „миротворців“ на Кавказі, з Криму, Абхазії, з так званих „ЛДНР“. Він намагається створити угрупування до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути їх знову на фронт, щоб переломити ситуацію. Але ми розуміємо, якщо ми перемололи третину їх військ, то ця „змазка для штика“ взагалі небоєздатна», — заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



13:58 Відео нового звернення Зеленського



13:53 Росіянка, яка живе у Гостомелі, про російських військових

«Я таку сволоту у житті не бачила. Я їх не просила мене захищати. Суки вони!»

13:49 «Командування пише росіянам відписки». Білоруська армія не братиме участь у війні проти України — Арестович

«Не буде білоруська армія брати участь, тому що вона зайняла принципову позицію, вони не збираються брати участь у цьому, від солдата до генерала. Це дуже важлива позиція, вони її виражають і білоруське командування пише росіянам відписки та своєму керівництву, що «низький моральний дух», — заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.



13:47 «Більше не приїду». Репер Face залишив Росію та попросив вибачення в українського народу

Репер Іван Дрьомін відомий як Face заявив, що як російського артиста і як громадянина його «тепер практично не існує», тому він вимушено виїхав з РФ.

Репер заявив, що майже сім років боровся з російською владою за виживання свого музичного проєкту. Він також написав, що вважає росіян боягузами.

13:28 Нове звернення Зеленського

Головні заяви:

Чуєш, Москва? Якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути в Москві - проти війни? Щоб було по справедливості.

Вчора окупанти захопили в полон мера

Мелітополя. Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію.

Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста — негайно звільнити його з полону.

Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію.

Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Більше трьохсот шістдесяти танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Більше вісімдесяти гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки. Зокрема найсучасніших зразків, якими Росія пишається. У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення.

Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам, вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони. Як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію спротиву.

Ворог заводить на територію України нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе. Резервістів. Строковиків. Найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю. Кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений, у них це НЕ вийде. Це не дасть їм результату.

Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатись кожного дня, щоб врятувати наших людей. Українські війська, зі свого боку, гарантують повну « тишу». По всьому маршруту. Щоб Маріуполь отримав їжу, воду та медикаменти. І щоб мирні мешканці міста Маріуполь могли виїхати на безпечну територію.

тишу». По всьому маршруту. Щоб Маріуполь отримав їжу, воду та медикаменти. І щоб мирні мешканці міста Маріуполь могли виїхати на безпечну територію. Продовжуємо роботу разом з європейцями. По двох напрямках.Перший — це вступ України до Євросоюзу. Другий — важливий, пріоритетний — санкційний.

13:06 В Україні створено національний портал для документування військових злочинів РФ

Офіс генерального прокурора України та громадська ініціатива IT Defends створили національний портал WarCrimes.gov.ua з метою документування військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні

«Робота зазначеного порталу приведена у відповідність до вимог Міжнародного кримінального суду. Враховуючи вражаючі масштаби агресії та завданих збитків, враховуючи, що портал збирає особисті дані свідків та постраждалих, а також фото та відео докази злочинної діяльності, впевнені, що ресурс стане мішенню для кібератак зі сторони РФ. Тому в першому пріоритеті є забезпечення його інформаційної безпеки», — йдеться у повідомленні.

12:58 Оперативна інформація Генерального штабу України станом на 12:00 щодо російського вторгнення

Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах , здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси.

, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси. Не досягнувши поставлених цілей, продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.

Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії. На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.

Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ. На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня ( Чернігівська область).

у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня Чернігівська область). На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли.

Противник закріпився в північній частині міста Ізюм , не полишає спроб щодо його захоплення.

, не полишає спроб щодо його захоплення. На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.

Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка

На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна . Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.

. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка. За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.

На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.

З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Противник відступив у район н.п. Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.

12:56 Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому

Про це повідомив Енергоатом.

Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова.

За словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами.

Іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

Водночас інший представник окупантів, який представився керівником «військово-цивільної адміністрації», заявив, що це територія РФ і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну Росатом.

12:53 Київ готується до оборони, створюється резерв продуктів, медикаментів та товарів першої необхідності

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

12:49 Білорусь перекидає війська на кордон України, каже про «ротацію»

Міністерство оборони Білорусі заявило, що відправляє до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз.

Відомство заперечує, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.

12:43 РФ хоче розстрілювати колони зі зброєю для України

«Ми попередили США, що оркестроване ними накачування [України] озброєннями з цілої низки країн — не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі», — сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

За його словами, Вашингтон не сприймає попередження Москви як серйозні сигнали.



12:32 Російські окупанти ще раз спробують наступити, але й ці резерви поляжуть — Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти ще раз спробують наступити, але й ці їхні резерви поляжуть.

«Оскільки вони безглузді і все зроблять не так, як потрібно, то й ці резерви поляжуть, але це може зайняти ще десять днів або тиждень від початку, як їх введуть у бій. Я даю ще два чи три з половиною тижні їхніх спроб через паузу активно наступати, після цього вони стануть як зайчики, бо воювати нічим взагалі», — сказав він.

12:29 Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує — голова ОДА

Волноваха Донецької області перестала існувати як місто з інфраструктурою через війну Росії проти України.

Про це повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.



Більшу частину населення евакуювали, інфраструктура зруйнована.

12:15 У Запорізькій області російські окупанти застосовують терористичні методи ведення бойових дій.

«Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права ворог здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення», — розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.



12:04 Аеродром у Луцьку повністю знищено

Після вчорашнього авіаудару російських окупантів аеродром Луцька повністю знищений.

Про це в ефірі Суспільного повідомив мер міста Ігор Поліщук.

За його словами, Луцький аеродром був виведений з ладу ще 24 лютого. Наразі його знищено повністю.

Поліщук також додав, що рекомендацій переїжджати людям, які живуть поряд з аеродромом, влада не давала.

11:59 Волноваху захопили російські війська — BBC News Україна

«Волноваха — під контролем російських військ», — про це BBC News Україна повідомила влада Донеччини.

За даними співрозмовників ВВС, українські захисники організовано відійшли з Волновахи, де вуличні бої тривали багато днів.

Там додали, що у Краматорську ніч минула спокійно. По усій лінії зіткнення: вогонь різного рівня інтенсивності. Маріуполь в облозі.

11:56 Координаторку протестів у Мелітополі викрали — активісти

Російські військові викрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці у Facebook.

11:48 Серед військових РФ починаються бунти, армійське керівництво окупанта застосовує тактику «розстрільних загонів» — СБУ

Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів. Відео допиту оприлюднила СБУ.

11:42 Укрзалізниця запустила новий сайт для евакуаційних поїздів

Компанія Укрзалізниця створила новий сайт Vezemo з актуальною інформацією про пасажирські перевезення на час війни.

На новому сайті зазначена актуальна інформація про:

евакуаційні рейси;

міжнародні маршрути;

роботу вокзалів;

черги на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу.

11:39 Чи є спосіб зупинити війну?

Жодній із країн не вигідно продовжувати цю війну нескінченно. Ніхто не має надійного шляху до вирішальної воєнної перемоги. У якому разі Путін та Зеленський домовляться — читайте у колонці заслуженого професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренса Фрідмана на НВ.

11:37 Що буде, коли Росія оголосить дефолт

Перша ластівка має прилетіти 16 березня, коли Росія зобов’язана буде сплатити $117 мільйонів купонних платежів за євробондами. Що станеться з РФ далі - читайте у колонці викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана на НВ.

11:35 Прем'єр Польщі про постачання газу з Росії: Торгувати зі злочинцями неприпустимо

За словами польського прем'єра Матеуша Моравецького, війна РФ проти України стала «холодним душем» для ЄС. Тільки зараз багато хто зрозумів, що газ для Володимира Путіна важливий не лише з погляду фінансів, також це спосіб зробити партнерів залежними.

Він зазначив, що не дуже задоволений результатами останнього саміту європейських лідерів, але радий бачити «стратегічне пробудження усієї Європи».

«Зі злочинцями справи не ведуться, не кажучи вже про воєнних злочинців», — підкреслив Моравецький.

11:29 Офіс президента заперечив інформацію про те, що прем'єр Ізраїля пропонував Зеленському задатися

«Прем'єр Ізраїля, як і інші країни-посередники, НЕ пропонував Україні погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події», — написав радник ОП Михайло Подоляк у Twitter.

Раніше Jerusalem Post із посиланням на анонімне джерело повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет рекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти вимоги Росії для закінчення війни.

Співрозмовник видання в ізраїльському уряді розповів, що Зеленський відмовився слідувати пораді Беннета.

11:24 «Будь-яка розсудлива людина мене підтримає». Командир російського літака оголосив пасажирам, що війна з Україною — це злочин



11:19 У Чернігівській області знищили далекобійну російську гаубицю Мста-С



11:03 «Засуджуємо агресію РФ проти України». Меморіал Голокосту Бабин Яр направить 50 млн гривень на гуманітарну допомогу



10:59 Заступник гендиректора Аерофлоту звільнився і покинув Росію

Заступник генерального директора Аерофлоту зі стратегії, сервісу та маркетингу Андрій Панов повідомив російському виданню РБК, що виїхав із Росії та пішов з компанії.

10:53 Лише двоє людей у Росії прямо виступають за продовження війни в Україні - розвідка

Лише президент Росії Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу прямо виступають за продовження повномасштабної війни з Україною, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.



10:48 Окупанти обстріляли аеродром у Кропивницькому

«Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог гатив так, що здригався весь Кропивницький та території навколо», — повідомив голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович.

10:45 «Розігнала як тарганів»: артилерія 128-ї бригади ЗСУ завдала удару по бронетехніці ЗС РФ — відео

10:39 Унаслідок ракетного обстрілу окупанта по Василькову Київської області повністю знищено аеропорт

«Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують», — сказала міська голова Василькова Наталія Баласинович у відеозверненні у Facebook.

10:31 В Україні від початку війни 79 дітей загинули, майже 100 поранені

Такі дані оприлюднив Офіс генпрокурора.

Ця цифра не є точною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.



Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській і Житомирській областях.



Також наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів, дев’ять із них знищено повністю.

10:26 Colgate-Palmolive припиняє інвестиції в РФ

Colgate-Palmolive продовжить постачати в Росію лише необхідні товари повсякденного використання, інвестиції в країну припинені. Компанія керує в Росії трьома брендами — Colgate, Hill’s та Palmolive.



10:19 У Мелітополі люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити мера

Понад 2 тисячі жителів Мелітополя Запорізької області вийшли на мітинг. Вони вимагають від російських окупантів звільнити мера міста Івана Федорова.

10:07 Основна частина російських військ знаходиться за 25 км від центру Києва — Міноборони Британії

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, основна частина сухопутних військ російських окупантів зараз перебуває приблизно за 25 кілометрів від центру Києва. У відомстві зазначили, що бої на північний захід від української столиці продовжуються.

Елементи великої російської колони на північ від Києва розпорошилися, що може свідчити про спробу РФ оточити місто.



10:05 Армія РФ втратила в Україні понад 360 танків та 141 одиницю авіації: нові дані про втрати ворога

Загальні бойові втрати російських окупантів, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали від початку вторгнення РФ:

особового складу — понад 12 тис. осіб,

танків — 362 од,

бойових броньованих машин — 1205 од,

артилерійських систем — 135 од,

РСЗВ — 62 од,

засоби ППО — 33 од,

літаків — 58 од,

гелікоптерів — 83 од,

автомобільної техніки — 585 од,

кораблі /катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

09:58 Зелений коридор в найгарячішу точку: із Запоріжжя в Маріуполь вирушила колона з харчуванням та медикаментами

Про це повідомила Маріупольська міська рада. Більше 90 тонн продуктів харчування та медикаментів прямує до міста, яке вже 11 діб знаходиться у блокаді.

09:50 Наслідки ранкових обстрілів Київської області: ще одну пожежу ліквідували у селі Гоголів Броварського району

Тут внаслідок ракетного удару сталася пожежа в будівлі цеху по виготовленню рибної продукції ТОВ Шельф. Зруйновано будівлю для охорони.

Пожежу ліквідовано на площі 3000 м.кв. Жертв та постраждалих не виявлено, повідомили в ДСНС.



09:33 У Києві рятувальники загасили пожежу на Подолі, ймовірна причина — російська ракета

На вул. Хорива (Подільський район Києва) сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу загорілася покрівля адміністративної будівлі.

Головне управління ДСНС України у Києві отримало повідомлення про пожежу близько 6:17 ранку суботи. Вогнеборці встановили, що покрівля 4-поверхової будівлі горить внаслідок потрапляння невідомого об'єкту.

О 7:34 пожежу було локалізовано на площі 50 кв. м, о 8:34 — ліквідовано повністю. Жертв та постраждалих немає.

09:24 Гуманітарні коридори 12 березня: Верещук озвучила 14 маршрутів

Віце-прем'єр-міністр — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 12 березня анонсувала маршрути 14 гуманітарних коридорів, на функціонування яких сьогодні сподівається українська сторона

Запоріжжя — Маріуполь

Запоріжжя — Василівка — Мелітополь — Бердянськ — Мангуш — Маріуполь. З обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Вчергове виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху.

Пологи — Запоріжжя



Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя.

Гостомель — Київ



Гостомель — Буча — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білогородка — Київ.

Козаровичі - Київ



Козаровичі - Лютіж — Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород — Київ.

Микуличі - Київ



Микуличі - Немішаєве — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Стоянка — Гореничі - Гнатівка — Білогородка — Київ.

Андріївка — Житомир



Андріївка — Липівка — Макарів — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир.

Макарів — Житомир



Макарів — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква.

Бородянка — Житомир



Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир.

Тростянець — Полтава



Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Суми — Полтава



Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Лебедин — Полтава



Лебедин — Штепівка — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Конотоп — Полтава

Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Велика Писарівка — Полтава

Велика Писарівка — Охтирка — Хухра — Котельва — Полтава.

Краснопілля — Полтава

Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Проміжні пункти та спосіб евакуації за кожним з маршрутів озвучені нижче у відео:

09:17 «Росії не вдається створити альтернативну реальність». Медіахолдинг НВ згадали на Раді безпеки ООН



Росії не вдається створити альтернативну реальність, тому що цьому перешкоджають журналісти, які, ризикуючи життям, доносять правду до всього світу, заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час Ради безпеки ООН.

Томас-Грінфілд згадала роботу репортерів AP, що зняли спроби лікаря реанімувати півторарічного хлопчика, який загинув унаслідок російських авіаударів по Маріуполю. Також вона розповіла про журналістів CBS News — вони переповіли історію 11-річного українця, який самостійно дістався Словаччини з паспортом, поліетиленовим пакетом і номером телефону, записаним на руці.



«Росія не може замовчати репортажі Al Jazeera про російських солдатів, які тероризують українські міста. А українські журналісти ризикують своїм життям щодня, щоб донести до світу останні факти та події з полів — як НВ, що повідомляє про безрозсудну поведінку російських сил щодо атомних об'єктів», — додала постпредставниця США в ООН.

09:10 Обстріл Василькова: ворог завдав удар по аеродрому, на складі з боєприпасами пожежа



Поліція Київської області повідомила про наслідки потужного авіаудару по Василькову, який ворог завдав сьогодні близько 7 ранку ворог.

Щонайменше 6 ракет влучило в район військового аеродрому. «Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється», — додали в поліції.

09:02 Вранці над Дніпром українська ПВО перехопила крилату ракету — офіційно

Повітряне командування Схід підтвердило, що вранці 12 березня підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над містом Дніпро.

«Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі», — додали в командуванні.

08:58 Захоплення ЗАЕС: Російські окупанти заявили, що станція тепер нібито належить Росатому — Котін

Російські офіційні особи намагалися взяти повний контроль за Запорізьку атомну електростанцію. Про це заявив голова НАЕК Енергоатом Петро Котін, передає ВВС.

Російські військові, які контролюють периметр станції, повідомили персонал, що ЗАЕС тепер нібито належить російській державній компанії Росатом, додав Котін.



За словами голови Енергоатому, 10 чиновників Росатому, у тому числі два старші інженери, безуспішно намагалися проникнути на АЕС і взяти під свій контроль роботу підприємства.



08:55 Ритимуть окопи і прибиратимуть вулиці. В Ірпені затримали 26 мародерів — Маркушин

В Ірпені під Києвом затримано вже 26 мародерів, які намагалися нажитися на війні. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що всіх мародерів було відправлено на так звані «виправні роботи» в тероборону — вони будуть рити окопи та прибирати вулиці.



Маркушин додав, що у магазинах Ірпеня людям видають продукти, в аптеках необхідні ліки. Проте влада та захисники не дозволять грабувати магазини та квартири у місті.

08:49 «Тепер правил немає, будемо працювати з ними жорсткіше» — Кім розповів про нічні обстріли Миколаєва

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що сьогодні вночі окупанти обстрілювали місто безладним хаотичним вогнем. Серед їхніх цілей були лікарні, інтернат, труба котельні.

«Вони змінюють тактику. Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Тому ми не можемо накривати їх у відповідь, — розповів Кім. — Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше», — додав він.

За словами Кіма, інформації про жертв поки немає, відомо про двох поранених.

08:40 Підтверджено пожежу на нафтобазі у Василькові після авіаудару РФ

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба повідомив, що у Василькові після авіаудару 12 березня дійсно горить нафтобаза.

«У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу», — додав Кулеба. Раніше про пожежу повідомляли у соцмережах.



08:35 Евакуація з Бучі та Ворзеля 12 березня: як проїхати власними автівками — офіційні маршрути

Бучанська міська рада повідомила у своєму офіційному Телеграм-каналі, що сьогодні (12 березня) мешканці Бучі та Ворзеля можуть на своїх авто доєднатися до гуманітарних коридорів за такими напрямками:

Микуличі-Немішаєво- Ворзель- Михайлівка- Рубежівка- Білогородка



Гостомель- Буча- Михайлівка- Рубежівка- Білогородка.

«Якщо у авто є місце- заберіть тих, хто цього потребує! Час відправлення уточнюється», — закликали в Бучанській міській раді.

08:17 Пожежу на складі під Броварами локалізували — ДСНС

Рятувальники повідомляють, що після ранкового обстрілу їм вдалося локалізувати пожежу складу замороженої продукції (ТОВ РЛЦ) у селі Квітневе Броварського району. Пожежу локалізовано на площі 28 тис. м.кв., триває гасіння.

08:12 У Василькові після ранкового удару окупантів горить нафтобаза — попередні дані

08:06 У Мукачево (Закарпатська область) повідомляють про звуки вибухів



08:04 Росія використовує некеровані бомби, які значно збільшують кількість жертв серед цивільних — Міноборони Британії

«Російська тактична авіація, що підтримує наступ, використовує переважно некеровані боєприпаси. Така зброя є неточною та невибірковою, і її застосування значно збільшує ймовірність жертв серед цивільного населення», — у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські окупанти роблять акцент на обстрілах і бомбардуваннях міст України з великої відстані.



08:00 Італія заарештувала мега-яхту російського олігарха Мельниченка

Влада Італії заарештувала яхту російського олігарха Ігоря Мельниченка.

Фінансова поліція Італії заарештувала мега-яхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після запровадження проти нього європейських санкцій

07:55 Байрактар знищив систему РЕБ окупантів у Київській області: Залужний показав відео

Українські військові за допомогою безпілотника Байрактар знищили систему радіоелектронної боротьби російських окупантів у Київській області.

Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

07:48 Ранкові вибухи в Дніпрі: Філатов підтвердив роботу української системи ППО, руйнувань поки немає

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що звуки вибухів у місті вранці 12 березня були свідченням роботи української ППО.

Він закликав мешканців міста не викладати в мережу відео та фото події «Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв та руйнувань немає», — додав мер Дніпра.

07:44 Від початку війни понад 30 батальйонно-тактичних груп ворога втратили боєздатність — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб України оприлюднив нове зведення про оборонні зусилля України та дії російських окупантів станом на 06:00 суботи, 12 березня. Головні тези:

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

У Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах ворог має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

операційних районах ворог має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.

під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування. Від початку бойових дій 31 батальйонно-тактична група противника , що діяла на території України, втратила боєздатність .

, що діяла на території України, . Більшість підрозділів збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися , фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону. Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву .

. ЗСУ у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

«Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!» — закликали в Генштабі.

07:35 Росія готує два варіанти ядерного шантажу — голова ГУР МІноборони України

Російський агресор опрацьовує два варіанти ядерного шантажу і має намір звинуватити Україну в будь-якому разі. Про це голова управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Укрінформу.

«Ми маємо інформацію про розробку двох варіантів. Який із них вони оберуть, це залежить виключно від них», — заявив Буданов.

За його словами, це може бути підпалювання радіоактивних лісів або застосування артилерії по ядерному сховищу.

07:28 Обстріли в Броварському районі під Києвом: горить склад заморожених продуктів

У Броварському районі Київщини внаслідок обстрілу російських військових зайнялася пожежа на складі зберігання замороженої продукції. За попередньою інформацією рятувальників, травмованих і загиблих немає.

07:15 У Василькові, Дніпрі та Кропивницькому повідомляють про серію вибухів

У Дніпрі, за попередньою інформацією від повітряного командування, відпрацювала система ППО, чекаємо офіційного підтвердження.

07:05 США вивчають можливість відправлення Україні ППО після провалу з польськими винищувачами — WP

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки до зони бойових дій досконаліших систем ППО та інших озброєнь. Про це пише Washington Post із посиланням на заяву офіційних осіб США.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що Сполучені Штати мають намір озброїти уряд у Києві «тими коштами, які, як ми знаємо, потрібні українцям і які вони дуже добре використовують».

06:30 У Сумській області погодили «зелені коридори» на 12 березня

Це такі машрути, про які офіційно повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

➡️ Тростянець — Полтава



(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).



Частково на автобусах та на особистому транспорті.

➡️ Суми — Полтава



(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).



З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

➡️ Лебедин — Полтава



(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).



З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

➡️ Конотоп — Полтава



(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).



З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

➡️ Велика Писарівка — Полтава



(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).



Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

➡️ Краснопілля — Полтава



(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).



Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору — у пості нижче:

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