Британия смягчит визовые требования для украинцев 10 марта, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Лондоне, Великобритания, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Великобритания несколько упростит получение виз для украинцев, которые вынуждены покинуть страну из-за полномасштабного вторжения России. Об этом заявила британская министр внутренних дел Прити Пател, пишет The Guardian.

Как сообщает газета, решение было принято после давления со стороны украинского правительства и членов британского парламента. По словам Пател, со вторника украинцам с паспортами больше не нужно будет идти в визовый центр перед прибытием в Британию. Они смогут получить разрешение онлайн и предоставить биометрические данные уже в Британии.

BBC пишет, что речь об украинцах, которые хотят присоединиться к членам семьи, уже находящимся в Великобритании.

6 марта глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен сообщила, что из-за российского вторжения украинцы смогут жить на территории ЕС в течение по меньшей мере года, получат доступ к рынку труда, образованию и медицине.

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