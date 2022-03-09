Проверки жизненно важны. Джонсон отказался отменять визовые требования для украинцев
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отменить визовые требования для украинцев.
Об этом сообщает The Guardian.
«Мы уже приняли 1000 человек по существующей схеме, и это число будет очень быстро расти. Никому не было отказано», — сказал он,
По словам Джонсона, проверки безопасности жизненно важны для предотвращения проникновения российских агентов в Великобританию.
«Мы знаем, насколько беспринципным может быть Путин в своих методах, было бы неправильно подвергать эту страну ненужному риску безопасности, и мы не будем этого делать», — сказал он.
Джонсон заявил, что Великобритания будет настолько щедрой, насколько это возможно, но должны быть проверки.
Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.
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