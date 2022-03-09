Проверки жизненно важны. Джонсон отказался отменять визовые требования для украинцев 9 марта, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отменить визовые требования для украинцев.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы уже приняли 1000 человек по существующей схеме, и это число будет очень быстро расти. Никому не было отказано», — сказал он,

По словам Джонсона, проверки безопасности жизненно важны для предотвращения проникновения российских агентов в Великобританию.

«Мы знаем, насколько беспринципным может быть Путин в своих методах, было бы неправильно подвергать эту страну ненужному риску безопасности, и мы не будем этого делать», — сказал он.

Джонсон заявил, что Великобритания будет настолько щедрой, насколько это возможно, но должны быть проверки.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

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