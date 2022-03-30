Поддержка Путина в России выросла до 83% - Левада-центр

30 марта, 23:26
Цей матеріал також доступний українською
Мурал с диктатором Путиным, который обрисовали в Белграде (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Мурал с диктатором Путиным, который обрисовали в Белграде (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Согласно опросу российского социологического агентства Левада-центр, уровень поддержки кремлевского диктатора Владимира Путина составил 83%.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Согласно сообщению Левада-центр, опрос был проведен 24−30 марта.

По сравнению с февралем, уровень поддержки Путина вырос на 12%. В феврале, согласно опросам, его поддерживал 71% россиян.

Видео дня

Не одобряют действия Путина 15% россиян. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.

Читайте также:
Кремлевская формула поражения. К чему приведут просчеты Путина

Также, в Левада-центр отметили, что среди россиян вырос уровень поддержки главы минобороны Сергея Шойгу и политика Владимира Жириновского.

Опрос был проведен личным интервью дома среди 1632 жителей России старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X