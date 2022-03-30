Поддержка Путина в России выросла до 83% - Левада-центр 30 марта, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Мурал с диктатором Путиным, который обрисовали в Белграде (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Согласно опросу российского социологического агентства Левада-центр, уровень поддержки кремлевского диктатора Владимира Путина составил 83%.



Война России против Украины — главные события 30 марта



Согласно сообщению Левада-центр, опрос был проведен 24−30 марта.



По сравнению с февралем, уровень поддержки Путина вырос на 12%. В феврале, согласно опросам, его поддерживал 71% россиян.

Видео дня

Не одобряют действия Путина 15% россиян. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.



Также, в Левада-центр отметили, что среди россиян вырос уровень поддержки главы минобороны Сергея Шойгу и политика Владимира Жириновского.

Опрос был проведен личным интервью дома среди 1632 жителей России старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.