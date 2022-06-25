Ночью РФ нанесла по территории Украины 48 ракетных ударов. Пострадали Львовская, Житомирская и Черниговская область 25 июня, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Ракета (иллюстративная фотография) (Фото:Воздушное командование Восток)

В ночь на 25 июня Россия нанесла по территории Украины 48 ракетных ударов. Часть ракет была выпущена с территории Белоруссии.

«48 российских крылатых ракет. На протяжении ночи. По всей территории Украины. Только по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…» — прокомментировал события ночи советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В результате ракетных ударов пострадали объекты во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

Под Житомиром оккупанты атаковали военные части и другие объекты 24 ракетами. Они были запущены с самолетов, зашедших с территории Беларуси.

20 ракет было выпущено с территории Республики Беларусь из самолетов и с земли по поселку Десна в Черниговской области около 5 часов утра. Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно — без потерь.

Кроме того, в 4 часа утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. Четыре ракеты попали в объект. Сообщается, что ПвК Запад удалось сбить две ракеты, которые РФ выпустила из акватории Черного моря. В результате удара четыре человека пострадали. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести. Они госпитализированы.

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