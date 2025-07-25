Об этом пишет Институт изучения войны, анализируя последствия такого шага РФ.

Речь идет о законопроекте, который 22 июля внес в Госдуму РФ глава комитета по вопросам обороны Андрей Картаполов. Этот законопроект может изменить административную часть военного призыва в России на круглогодичный цикл - в отличие от действующей системы, когда призыв в армию продолжается в течение весенних и осенних циклов. Картаполов настаивает, что это изменение оптимизирует работу военкоматов, которые будут обрабатывать данные призывников круглый год, и уменьшит нагрузку на военкоматы во время традиционных весенних и осенних призывов. Как объясняет ISW, новая система, предложенная законопроектом, не вводит новых циклов призыва вне традиционных весенних и осенних периодов. Речь идет о том, что призывники смогут проходить медицинский осмотр, получать военно-учетные специальности и выполнять другие необходимые процедуры для призыва в течение года, а не только во время традиционных трехмесячных призывных периодов весной и осенью. Картаполов утверждал, что новая модель якобы не будет предусматривать количественное увеличение призыва. Хотя Кремль в течение последних трех лет постоянно увеличивает количество призывников, напоминает ISW.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что новый законопроект, если он будет принят и вступит в силу, вероятно, смягчит бюрократические препятствия, которые затрудняют усилия России по формированию вооруженных сил во время масштабных ежегодных призывов. Сейчас российские военкоматы и их персонал активно обрабатывают данные огромного количества призывников только шесть месяцев в году (дважды по три), что уменьшает способность РФ эффективно проводить призывные процессы вне весенних и осенних циклов. Новый закон может наладить такую систему военно-административной бюрократии, которая будет способствовать призыву российских резервистов в течение всего года. В свою очередь, это обеспечит России возможность обрабатывать данные большого количества мобилизованных независимо от времени года. Соответственно, РФ будет иметь лучшие возможности для быстрого проведения мобилизации и дальнейшего распределения военных по частям.

